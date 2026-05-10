VÍDEO: Marcus Rashford emula a Lionel Messi con un magnífico tiro libre a favor del Barcelona contra el Real Madrid

El espectacular gol de Rashford recordó de inmediato a una leyenda del club. Fue el tercer tanto de falta directa del Barça al Madrid en el siglo XXI, tras el de Messi en La Liga de 2012. En la primera parte, Rashford lideró a los azulgranas con dos tiros a puerta y un 76 % de acierto en el pase.



