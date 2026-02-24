VÍDEO: Manuel Akanji, cedido por el Manchester City, comete un grave error y el Bodo/Glimt elimina al Inter, líder de la Serie A, de la Liga de Campeones

El Bodo conocerá a sus rivales para los octavos de final de la Liga de Campeones durante el sorteo que se celebrará el viernes en la sede de la UEFA. Se enfrentará al Sporting CP o al Manchester City en la siguiente ronda.

El City ya se enfrentó al Bodo en la fase de grupos en enero y, al igual que el Inter, cayó derrotado por 3-1 en el Círculo Polar Ártico. Hogh marcó dos goles en la primera parte antes de que Hauge anotara a la hora de juego, mientras que el gol de Rayan Cherki segundos después quedó eclipsado por la tarjeta roja a Rodri casi inmediatamente después de marcar.

Esa derrota se produjo en medio de una racha de malos resultados para el City, que desde entonces lleva ocho partidos sin conocer la derrota, con siete victorias. Tras la derrota en Noruega, Pep Guardiola declaró: «Sé por qué estamos pasando apuros ahora, sé al 100 % lo que está pasando con el equipo. Así que demos un poco más de tiempo. ¿Será suficiente? No lo sé. La fragilidad: sé cómo se va a resolver y los jugadores también lo saben. La fragilidad no es solo cosa de un jugador. Sé cuál es la solución para no tener fragilidad. Tenemos que cambiar la dinámica y ganar los partidos de mañana y del próximo miércoles, y si no terminamos octavos, jugaremos partidos en febrero para disputar más encuentros».

El equipo que no se enfrente al Bodo, ya sea el City o el Sporting, tendrá que enfrentarse al Real Madrid o al Benfica. El Real Madrid gana 1-0 tras el partido de ida y el miércoles se disputará el partido de vuelta en el Bernabéu.