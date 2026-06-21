Lehmann volvió al centro de la conversación digital tras compartir en Instagram un vídeo que pronto se difundió entre aficionados al fútbol y seguidores de la jugadora suiza. En él se ve a la delantera de 27 años haciendo malabares con el balón en una playa, vestida con un minibikini rosa neón, en una escena que mezcla control, técnica y un llamativo paisaje. La publicación con McKenzie muestra cómo se mantiene en el foco durante la temporada baja, uniendo su pasión por el fútbol con un lujoso estilo de vida en un paraíso.
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VÍDEO: ¡Malabares con el balón en la playa! Alisha Lehmann y su novio, Montel McKenzie, muestran sus habilidades con el balón durante unas románticas vacaciones en Jamaica
Malabares en el paraíso con McKenzie
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Una escapada romántica a Jamaica
La pareja disfrutó de la arena blanca y las aguas turquesas, pero el fútbol nunca estuvo lejos: sus malabares con el balón en la orilla impresionaron a los aficionados y reforzaron la imagen de Lehmann como jugadora que vive por este deporte.
Lehmann es una de las futbolistas más seguidas del mundo gracias a su fuerte presencia digital. Combina su carrera profesional con una actividad constante en redes, donde cada publicación desata debates y la interacción de millones de seguidores.
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Con el compromiso de volver más fuertes
Con su futuro en el King Power Stadium asegurado de cara al próximo ascenso, Lehmann aprovecha su estancia en Jamaica para recargar energías, tras una temporada marcada por las lesiones que le permitieron jugar solo nueve partidos con el Leicester City.
«Ha sido uno de los años más difíciles de mi carrera», admitió. «Enfrenté muchos retos, lesiones y momentos duros dentro y fuera del campo».
«Ahora toca descansar, recuperarme y disfrutar con los míos», añadió Lehmann. «Pero también es hora de mantener la concentración, entrenar duro y volver más fuerte que nunca».