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Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

VÍDEO: Luka Modric recibe una impresionante ovación en pie de la afición española durante el partido de la Liga de Naciones

L. Modric
España
Croacia
España vs Croacia
UEFA Nations League A

Luka Modric recibió una recepción magnífica por parte del público español cuando entró como suplente en la reciente derrota de Croacia ante España. El excentrocampista del Real Madrid fue despedido con una ovación en pie que puso la piel de gallina en Sevilla, lo que provocó una emotiva reacción del veterano.

  • Un bonito momento en Sevilla

    España logró una contundente victoria por 4-1 sobre Croacia, pero el resultado final pasó brevemente a un segundo plano por un memorable gesto de respeto deportivo. El público del Ramón Sánchez-Pizjuán se aseguró de homenajear a un icono visitante. En los últimos compases del partido, la afición local se puso en pie para brindar un emocionante tributo a Modric cuando salió del banquillo.

  • Mira el vídeo



  • Ovación en pie para un icono

    El momento más destacado llegó en el minuto 81 del encuentro. Con los locales ya encaminados hacia una amplia victoria, el banquillo croata optó por realizar un cambio tardío, dando entrada a su legendario creador de juego. Modric pisó el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en sustitución de su compañero Peter Sucic. Cuando el jugador de 41 años cruzó la línea de banda, el público de Sevilla rompió en una sentida y generalizada ovación en pie para la estrella rival.

    El veterano centrocampista se mostró claramente emocionado por la increíble acogida de los aficionados españoles. Visiblemente conmovido por el gran gesto, más tarde acudió a las redes sociales para expresar su agradecimiento, afirmando simplemente: "Muchas gracias, España".

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  • Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images Sport

    Estadísticas increíbles y vínculos con España

    La vinculación de Modric con el fútbol español es innegable, lo que hizo que la recepción en Sevilla fuera especialmente emotiva. El público estaba deseando mostrar su enorme aprecio por el excentrocampista del Madrid, que pasó muchos años dominando en su liga nacional.

    A pesar de que ahora juega como futbolista del AC Milan, su legado en España sigue siendo claramente intocable. Su aparición contra España también puso de relieve su increíble longevidad en la élite. A sus 41 años, Modric presume de unas asombrosas 204 internacionalidades y 30 goles con Croacia.

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