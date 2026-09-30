El momento más destacado llegó en el minuto 81 del encuentro. Con los locales ya encaminados hacia una amplia victoria, el banquillo croata optó por realizar un cambio tardío, dando entrada a su legendario creador de juego. Modric pisó el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en sustitución de su compañero Peter Sucic. Cuando el jugador de 41 años cruzó la línea de banda, el público de Sevilla rompió en una sentida y generalizada ovación en pie para la estrella rival.

El veterano centrocampista se mostró claramente emocionado por la increíble acogida de los aficionados españoles. Visiblemente conmovido por el gran gesto, más tarde acudió a las redes sociales para expresar su agradecimiento, afirmando simplemente: "Muchas gracias, España".