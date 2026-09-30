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VÍDEO: Luka Modric recibe una impresionante ovación en pie de la afición española durante el partido de la Liga de Naciones
Un bonito momento en Sevilla
España logró una contundente victoria por 4-1 sobre Croacia, pero el resultado final pasó brevemente a un segundo plano por un memorable gesto de respeto deportivo. El público del Ramón Sánchez-Pizjuán se aseguró de homenajear a un icono visitante. En los últimos compases del partido, la afición local se puso en pie para brindar un emocionante tributo a Modric cuando salió del banquillo.
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Ovación en pie para un icono
El momento más destacado llegó en el minuto 81 del encuentro. Con los locales ya encaminados hacia una amplia victoria, el banquillo croata optó por realizar un cambio tardío, dando entrada a su legendario creador de juego. Modric pisó el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán en sustitución de su compañero Peter Sucic. Cuando el jugador de 41 años cruzó la línea de banda, el público de Sevilla rompió en una sentida y generalizada ovación en pie para la estrella rival.
El veterano centrocampista se mostró claramente emocionado por la increíble acogida de los aficionados españoles. Visiblemente conmovido por el gran gesto, más tarde acudió a las redes sociales para expresar su agradecimiento, afirmando simplemente: "Muchas gracias, España".
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Estadísticas increíbles y vínculos con España
La vinculación de Modric con el fútbol español es innegable, lo que hizo que la recepción en Sevilla fuera especialmente emotiva. El público estaba deseando mostrar su enorme aprecio por el excentrocampista del Madrid, que pasó muchos años dominando en su liga nacional.
A pesar de que ahora juega como futbolista del AC Milan, su legado en España sigue siendo claramente intocable. Su aparición contra España también puso de relieve su increíble longevidad en la élite. A sus 41 años, Modric presume de unas asombrosas 204 internacionalidades y 30 goles con Croacia.
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