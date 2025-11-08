VIDEO: Luis Díaz marca un gol candidato a ser el mejor de la temporada desde un ángulo imposible que deja absolutamente impresionado a su compañero del Bayern Múnich
Díaz sigue su doblete ante el PSG con un gol sensacional
Luis Díaz ha soportado una semana de emociones mixtas tras haber anotado un doblete en el PSG a mitad de semana. Sin embargo, la noche del colombiano en París fue interrumpida debido a una entrada peligrosa sobre Achraf Hakimi que resultó en su expulsión en el tiempo de descuento del primer tiempo tras una revisión del VAR.
No obstante, el exjugador del Liverpool fue utilizado desde el principio por Vincent Kompany en el Union Berlín el sábado por la tarde mientras el Bayern buscaba lograr 10 victorias consecutivas para comenzar la temporada de la Bundesliga.
Sin embargo, el Bayern se encontró por detrás en el primer tiempo gracias a Danilho Doekhi, el sólido defensa central que anotó su tercer gol de liga de la temporada. FC Hollywood respondió a través de Díaz poco antes del descanso, ya que remató frente a Frederik Rønnow desde un ángulo imposible.
Mira el gol
Díaz impresiona en su temporada de debut con el Bayern
El gol fue el sexto de Luis Díaz en la Bundesliga esta temporada y la reacción de su compañero Josip Stanisic habló mucho sobre la calidad del remate del jugador de 28 años. De hecho, el jugador de 25 años, que fue acreditado con la asistencia para el gol, corrió a celebrar con Díaz con las manos en la cabeza en shock por lo que acababa de presenciar.
Díaz mantuvo en juego un pase de Stanisic, que admitidamente fue pobre, antes de tocar el balón más allá de Janik Haberer y encontrar el ángulo lejano desde un ángulo increíblemente estrecho.
El ex jugador del Porto ha llamado mucho la atención desde que se trasladó al Bayern Múnich durante el verano, habiendo también proporcionado cuatro asistencias para el equipo de Vincent Kompany. Las cuatro asistencias han sido para que Harry Kane marque, con la pareja que anteriormente jugaba en la Premier League estableciendo un excelente entendimiento para el poderoso equipo bávaro.
El Bayern es uno de los favoritos para la Champions League
Luis Díaz espera poder inspirar al Bayern a conseguir más gloria tanto a nivel nacional como europeo esta temporada. El Bayern ya ha ganado la Supercopa Franz Beckenbauer al vencer al VfB Stuttgart 2-1 en agosto, con Diaz presente para marcar lo que resultó ser el gol de la victoria.
El Bayern es el claro favorito para ganar la Bundesliga y defender con éxito su título nacional, habiendo comenzado la temporada de manera espectacular. Se espera que el equipo de Kompany también compita por la Liga de Campeones esta temporada, habiendo ganado sus cuatro partidos hasta ahora, venciendo a Chelsea, Pafos, Club Brugge y PSG en el proceso.
Sin embargo, enfrentan posiblemente su prueba más dura de la campaña cuando viajen al Arsenal en la próxima ronda de partidos europeos tras el parón internacional. Los Gunners, al igual que el Bayern, han ganado sus cuatro partidos de la Liga de Campeones hasta ahora, y se encuentran en la cima de la Premier League. Sin embargo, Diaz tendrá que perderse ese partido debido a una suspensión tras su expulsión contra el PSG.