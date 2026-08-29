La Juventus entró al encuentro con presión temprana, y Manuel Locatelli y Douglas Luiz dirigieron la posesión en el centro del campo, mientras que Francisco Conceição causó molestias continuas a la defensa del Parma por la banda derecha. Luiz desperdició una ocasión con un disparo que pasó junto al poste en el minuto 27, antes de que Conceição golpeara el poste exterior con un potente remate en el minuto 33.

Pero el Parma envió dos avisos tempranos; ya que Cristian Ordóñez desperdició una ocasión en el minuto 13, y luego Elbilal Touré envió un peligroso centro a Simone Lovatani en el minuto 15, sin que nadie lograra transformarlo en gol.

Jonathan David estuvo cerca de dar la ventaja a los locales en el minuto 45+2, tras una jugada de Locatelli y Randal Kolo Muani, pero la defensa del Parma despejó su disparo, y la primera mitad terminó con empate sin goles.