La Juventus resolvió su enfrentamiento ante el Parma con un doblete sin respuesta en el estadio Allianz, después de armarse de paciencia frente al bloque defensivo de su rival durante toda una primera parte sin goles, antes de golpear a su adversario en el segundo tiempo a través del suplente Nicolás González y, posteriormente, Teun Koopmeiners en su primera aparición tras entrar en lugar del lesionado Andrea Cambiaso.
El equipo del entrenador Luciano Spalletti continuó con su arranque en la Serie A, logrando su segunda victoria consecutiva, mientras que el Parma se quedó sin goles por segundo partido consecutivo.