El exdefensor central del Manchester United y del Barcelona, que se retiró del fútbol profesional en 2022 para centrarse en sus proyectos empresariales, fue visto caminando por las calles de la ciudad autónoma española tras el último revés del FC Andorra en la Segunda División.

La propiedad de Piqué sobre el club ha hecho que asciendan rápidamente por las divisiones, pero el domingo resultó ser una tarde difícil para el presidente de 38 años. Su equipo cayó por un perjudicial 2-1 ante el AD Ceuta en el Estadio Alfonso Murube, un resultado que los deja languideciendo en la mitad inferior de la tabla y peligrosamente cerca de la pelea por el descenso.

Para empeorar las cosas, un video compartido en las redes sociales muestra a un grupo de aficionados deteniéndose junto al séquito de Piqué en un coche. Mientras el ganador de la Copa del Mundo caminaba con la capucha puesta, intentando mantener un perfil bajo, los pasajeros bajaron las ventanas y pusieron a todo volumen 'Bzrp Music Sessions, Vol. 53' de Shakira y Bizarrap.