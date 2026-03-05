Traducido por
VÍDEO: Los aficionados del Arsenal celebran y bailan con entusiasmo en las gradas de Brighton tras conocer que el Manchester City solo había empatado con el Nottingham Forest
Caos en la zona visitante
El ambiente en el estadio Amex pasó de una tensión concentrada a un delirio absoluto en cuestión de segundos. Aunque el temprano gol de Bukayo Saka había dado al Arsenal el control del partido, la atención de los aficionados se desvió momentáneamente hacia sus teléfonos inteligentes al llegar las últimas noticias desde el estadio Etihad.
Cuando sonó el pitido final del sorprendente empate 2-2 del Manchester City con el Nottingham Forest, la afición visitante del norte de Londres estalló de alegría. Las imágenes virales captaron a miles de aficionados bailando, abrazándose y agitando bufandas en una explosión sincronizada de alegría que casi ahogó el sistema de megafonía del estadio. El momento no pudo ser más cinematográfico, ya que la noticia de la pérdida de puntos del City coincidió perfectamente con la conclusión de la reñida victoria del Arsenal.
Ver el vídeo
Un cambio radical en la cumbre
Esta jornada entre semana ha definido potencialmente la trayectoria de la carrera por el título de la Premier League 2025-26. El Arsenal se sitúa en lo más alto de la tabla con 67 puntos en 30 partidos, estableciendo una ventaja dominante sobre sus rivales más cercanos.
Por su parte, el equipo de Guardiola, normalmente implacable en primavera, se encuentra ahora a siete puntos, con 60 puntos en 29 partidos. Aunque el City aún tiene un partido menos, el golpe psicológico de no haber podido vencer al Forest ha dado todo el impulso al equipo de Arteta.
- Getty Images Sport
Comienza la recta final.
El Arsenal buscará mantener su ventaja de siete puntos cuando vuelva a la acción en la Premier League. Con la meta ya a la vista, Arteta querrá que sus jugadores mantengan los pies en el suelo a pesar del ruido exterior y las celebraciones virales que dominan actualmente las redes sociales.
Sin embargo, antes de enfrentarse al Everton en la Premier League el 14 de marzo, los Gunners se medirán primero al Mansfield Town en la FA Cup y al Bayer Leverkusen en el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.