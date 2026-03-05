Traducido por
VÍDEO: «Lo más irrespetuoso que he oído nunca»: la presentadora de televisión Laura Woods llama durante un programa en directo y expresa su enfado por los polémicos comentarios de Alan Pardew
Pardew afirma que «no hay nada bonito en el Arsenal».
Pardew, tras la reñida victoria por 1-0 del Arsenal en Brighton, afirmó que su apuesta por el pragmatismo por encima del talento merecía una mención especial en los libros de historia. «Cuando los veo desde mi perspectiva como entrenador de fútbol, son muy profesionales. Hacen todo lo posible para ganar... Habrá un asterisco junto a su nombre porque solo hay que verlos en este tipo de actuaciones y decir que es simplemente una exhibición funcional. Es una exhibición profesional y funcional. Son buenos, son fuertes, son poderosos. Pero no hay nada bello en ellos. Esa es la verdad», señaló Pardew en talkSPORT.
Mira la llamada telefónica de Laura Woods en la que critica a Pardew.
Woods responde a las acusaciones sobre el «asterisco»
Los comentarios no le sentaron bien a Woods, quien llamó por teléfono a talkSPORT para expresar su frustración. «¿Sabes qué, Alan? Te quiero, pero eso es lo más irrespetuoso que he oído nunca. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Qué, porque nos gusta lanzar tiros libres, jugadas a balón parado y córners? No entiendo ese razonamiento», replicó Woods.
Continuó con su apasionada defensa de los londinenses del norte destacando la ironía de las críticas que reciben por su evolución. «Es una locura... Si el Arsenal gana la liga, a ninguno de nosotros, los aficionados, nos importa cómo lo hagan, no me importa si a vosotros no os gusta vernos jugar, ¿por qué nos iba a importar si somos entretenidos o no? Cuando jugábamos un fútbol bonito, todo el mundo decía: "Juegan un fútbol bonito, pero no ganan ningún partido". Y ahora estamos ganando partidos de diferentes maneras, de diferentes formas, los partidos están evolucionando y vosotros os aburrís», añadió.
- Getty Images Sport
El Arsenal sigue adelante en la carrera por el título de la Premier League
Su última victoria, conseguida tras un duro esfuerzo, mantiene a los Gunners firmemente al frente de la tabla. Actualmente suman 67 puntos en 30 partidos, con una ventaja de siete puntos sobre el Manchester City, que ha jugado un partido menos. Los hombres de Arteta se preparan ahora para una apretada agenda en diferentes competiciones, que comienza con la quinta ronda de la FA Cup contra el Mansfield Town, seguida de un importante partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones contra el Bayer Leverkusen la próxima semana.