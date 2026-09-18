Messi fue captado por las cámaras manteniendo un acalorado intercambio con el comisionado de la MLS, Garber, tras la victoria del Inter Miami sobre Cruz Azul el miércoles. La superestrella argentina fue grabada señalando con el dedo al dirigente de la liga en múltiples ocasiones mientras hablaba con él después del partido. La inesperada interacción tuvo lugar directamente sobre el terreno de juego durante los instantes posteriores al encuentro.

El motivo de la acalorada conversación sigue sin conocerse. La MLS declinó hacer comentarios sobre el asunto cuando fue consultada, mientras que el Inter Miami no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el incidente.