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VÍDEO: Lionel Messi, visto en un intercambio «acalorado» con el comisionado de la MLS Don Garber tras el triunfo de Inter Miami en un trofeo
Messi, implicado en un tenso enfrentamiento con Garber
Messi fue captado por las cámaras manteniendo un acalorado intercambio con el comisionado de la MLS, Garber, tras la victoria del Inter Miami sobre Cruz Azul el miércoles. La superestrella argentina fue grabada señalando con el dedo al dirigente de la liga en múltiples ocasiones mientras hablaba con él después del partido. La inesperada interacción tuvo lugar directamente sobre el terreno de juego durante los instantes posteriores al encuentro.
El motivo de la acalorada conversación sigue sin conocerse. La MLS declinó hacer comentarios sobre el asunto cuando fue consultada, mientras que el Inter Miami no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el incidente.
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Un gol histórico asegura otro trofeo para el Inter Miami
El animado intercambio se produjo directamente después de que el Inter Miami lograra una victoria por 2-0 ante el conjunto mexicano Cruz Azul para alzar el trofeo de la Campeones Cup. Messi disfrutó de una noche histórica sobre el césped, al marcar el gol número 100 de su carrera con el Inter Miami durante el partido para cerrar una victoria contundente de su equipo.
El triunfo supuso otro título tres años después de la llegada de Messi al sur de Florida. El Inter Miami ya había ganado la Leagues Cup en 2023, seguida de la Supporters' Shield en 2024 y la MLS Cup en 2025.
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Silencio en torno a la interacción posterior al partido con el comisionado
Tanto la MLS como el Inter Miami siguen guardando silencio sobre el incidente, por lo que los detalles de la conversación posterior al partido entre Messi y Garber siguen completamente a puerta cerrada.
Messi y sus compañeros intentarán ahora dejar atrás las especulaciones posteriores al partido mientras centran su atención en sus próximos encuentros y en mantener su buen momento.
Está por ver si alguna de las dos partes acabará ofreciendo una aclaración, pero el último triunfo copero garantiza que la era repleta de títulos de Miami bajo el mando de su capitán estrella continúe sin interrupciones.
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