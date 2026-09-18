¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Traducido por

VÍDEO: Lionel Messi, visto en un intercambio «acalorado» con el comisionado de la MLS Don Garber tras el triunfo de Inter Miami en un trofeo

L. Messi
Inter Miami CF
Inter Miami CF vs Cruz Azul
Campeones Cup
Major League Soccer

Lionel Messi fue visto manteniendo un acalorado intercambio con el comisionado de la MLS, Don Garber, después de la victoria del Inter Miami en la Campeones Cup el miércoles. La superestrella argentina señaló repetidamente al máximo responsable de la liga tras marcar su gol número 100 con el club, lo que desató el debate sobre lo que estaba ocurriendo.

  • Messi, implicado en un tenso enfrentamiento con Garber

    Messi fue captado por las cámaras manteniendo un acalorado intercambio con el comisionado de la MLS, Garber, tras la victoria del Inter Miami sobre Cruz Azul el miércoles. La superestrella argentina fue grabada señalando con el dedo al dirigente de la liga en múltiples ocasiones mientras hablaba con él después del partido. La inesperada interacción tuvo lugar directamente sobre el terreno de juego durante los instantes posteriores al encuentro.

    El motivo de la acalorada conversación sigue sin conocerse. La MLS declinó hacer comentarios sobre el asunto cuando fue consultada, mientras que el Inter Miami no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el incidente.

    • Anuncios

  • Mira el vídeo



  • Un gol histórico asegura otro trofeo para el Inter Miami

    El animado intercambio se produjo directamente después de que el Inter Miami lograra una victoria por 2-0 ante el conjunto mexicano Cruz Azul para alzar el trofeo de la Campeones Cup. Messi disfrutó de una noche histórica sobre el césped, al marcar el gol número 100 de su carrera con el Inter Miami durante el partido para cerrar una victoria contundente de su equipo.

    El triunfo supuso otro título tres años después de la llegada de Messi al sur de Florida. El Inter Miami ya había ganado la Leagues Cup en 2023, seguida de la Supporters' Shield en 2024 y la MLS Cup en 2025.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Inter Miami CF v Cruz Azul - Campeones Cup 2026Getty Images Sport

    Silencio en torno a la interacción posterior al partido con el comisionado

    Tanto la MLS como el Inter Miami siguen guardando silencio sobre el incidente, por lo que los detalles de la conversación posterior al partido entre Messi y Garber siguen completamente a puerta cerrada.

    Messi y sus compañeros intentarán ahora dejar atrás las especulaciones posteriores al partido mientras centran su atención en sus próximos encuentros y en mantener su buen momento.

    Está por ver si alguna de las dos partes acabará ofreciendo una aclaración, pero el último triunfo copero garantiza que la era repleta de títulos de Miami bajo el mando de su capitán estrella continúe sin interrupciones.

Major League Soccer
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
San Diego FC crest
San Diego FC
SDI