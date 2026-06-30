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VÍDEO: Lionel Messi se encuentra con Tom Holland en un nuevo y divertido clip promocional de la película «Spider-Man: Brand New Day»
Messi arrasa en Nueva York
En una inesperada colaboración, Messi, ocho veces ganador del Balón de Oro, deja el campo por las calles de Nueva York en un nuevo vídeo promocional de Sony Pictures. El «GOAT», que lidera a Argentina hacia el Mundial 2026, se reúne con Tom Holland en un clip que ya arrasa en redes.
El cortometraje muestra a Peter Parker, interpretado por Holland, en una cafetería. Se queda atónito al ver al astro del fútbol y, nervioso, casi se cae al acercarse. Messi, en una versión exagerada de sí mismo, le explica que usa un dispositivo de rastreo para encontrarlo. Entonces Parker se pone el traje y lleva al veterano delantero a volar sobre la ciudad.
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Un verano espectacular para Holland
El vídeo promocional llega en un momento ajetreado para Holland, que promociona su cuarta película como el héroe de Marvel. El actor británico ha destacado en el Mundial 2026 y visitó Madrid para hablar de su filme y de su pasión por el fútbol.
Durante el viaje, llegó a señalar al jugador del Barcelona Lamine Yamal como el Spider-Man perfecto por su agilidad y velocidad.
Su regreso al cine llega tras *Uncharted* (2022) y antes del nuevo filme de Marvel, además de protagonizar *The Odyssey* de Christopher Nolan, por lo que le espera un verano intenso.
A pesar de su apretada agenda de rodajes, Holland sigue mostrando su pasión por el fútbol y ya había expresado su admiración por Julián Álvarez, del Atlético de Madrid, famoso por celebrar sus goles con un gesto de araña.
Los aficionados reaccionan ante el crossover viral.
La campaña de marketing de la nueva película ya está en marcha. El estudio ha lanzado un vídeo de Messi y pregunta a los fans: «¿Quién será el siguiente?».
La reacción al vídeo ha sido abrumadoramente positiva: los aficionados celebran el sentido del humor de Messi mientras grita, balanceado por el superhéroe.
Aunque su presencia es principalmente promocional, muchos especulan sobre un posible cameo en la película. El legendario número 10 mostró tal entusiasmo que muchos creen que es un auténtico fan de la saga.
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Fechas de estreno y datos sobre el director
«Spider-Man: Brand New Day» se estrenará el 31 de julio de 2026. Dirigida por Destin Daniel Cretton, prometen un nuevo rumbo para la franquicia. Su lanzamiento coincidirá con el pico de la fiebre del Mundial, por lo que la colaboración con Messi es una brillante jugada de marketing global.
En el clip promocional, Spider-Man le pregunta: «¿No te dan miedo las alturas?», justo antes de lanzarse al vacío. Un momento desenfadado para el futbolista, que lleva sobre sus hombros el peso de toda una nación, ahora que Argentina busca revalidar su título mundial. Tanto si Messi levanta otro trofeo como si simplemente disfruta de un éxito de taquilla este julio, su estatus como icono cultural mundial es indiscutible.