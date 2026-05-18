El Inter Miami logró su primera victoria en casa el domingo en el nuevo Nu Stadium al vencer 2-0 al Portland Timbers. Sin embargo, el triunfo se vio ensombrecido por la evidente brecha entre los jugadores y los seguidores más acérrimos del club. La Familia, el colectivo de aficionados de Miami, protestó en silencio durante los primeros 85 minutos, dejando las gradas sin sus habituales tambores, banderas y cánticos.

Según reportes, el grupo está frustrado por lo que considera una falta de «respeto» por parte del plantel. Sus miembros afirmaron que, tras los cuatro primeros partidos en el nuevo estadio, los jugadores han ignorado las gradas y se han ido directo al vestuario. «Los jugadores no han mostrado ningún respeto hacia La Familia; no han venido a nuestra grada tras los partidos, pese a que hay gente que llega desde las 11 de la mañana para montar nuestra zona y colocar las banderas», declaró JC Aviles, de la Southern Legion, al Miami Herald. «Y eso sin contar que cantamos a pleno pulmón durante más de 90 minutos. El único que se acercó fue Noah Allen; el resto se fue directo al vestuario. ¡No mola!».

La tensión estalló en el minuto 85: los aficionados rompieron el silencio y corearon en español: «¡Jugadores, saludad a vuestros aficionados, reconoced a vuestra gente, que no os pide nada más!». La exigencia no pareció sentar bien al ocho veces ganador del Balón de Oro, Messi, quien respondió con un gesto de desaprobación hacia las gradas.