VÍDEO: Lionel Messi reaparece en público tras la final del Mundial para ver un partido de cuarta división en Argentina

Messi se encuentra con su familia cerca de Rosario tras la final del Mundial 2026. El sábado apareció en la Primera C para ver al Leones FC, club de su familia, ante Central Córdoba en el estadio Antonio Di Giacomo. Fue su primera aparición pública tras el torneo. Llegó con una sudadera negra con capucha para pasar desapercibido, pero no lo logró.

Los aficionados y la prensa local lo reconocieron enseguida y lo grabaron con móviles y cámaras mientras veía el partido desde un balcón privado detrás de una portería. Los niños y aficionados corearon su nombre; él respondió con una sonrisa y un gesto de la mano, suficiente para ganar un caluroso aplauso. Sin embargo, la presencia del mejor jugador de la historia no bastó: Leones perdió 2-0 ante Central Córdoba.