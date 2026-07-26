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VÍDEO: Lionel Messi reaparece en público tras la final del Mundial para ver un partido de cuarta división en Argentina
Messi, visto en Rosario para el partido de la Primera C
Messi se encuentra con su familia cerca de Rosario tras la final del Mundial 2026. El sábado apareció en la Primera C para ver al Leones FC, club de su familia, ante Central Córdoba en el estadio Antonio Di Giacomo. Fue su primera aparición pública tras el torneo. Llegó con una sudadera negra con capucha para pasar desapercibido, pero no lo logró.
Los aficionados y la prensa local lo reconocieron enseguida y lo grabaron con móviles y cámaras mientras veía el partido desde un balcón privado detrás de una portería. Los niños y aficionados corearon su nombre; él respondió con una sonrisa y un gesto de la mano, suficiente para ganar un caluroso aplauso. Sin embargo, la presencia del mejor jugador de la historia no bastó: Leones perdió 2-0 ante Central Córdoba.
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No podrá asistir al Partido de las Estrellas de la MLS
Aunque Messi disfruta de su estancia en Argentina, el ocho veces ganador del Balón de Oro no viajará a Carolina del Norte para las celebraciones de mitad de temporada. No jugará el miércoles en el Partido de las Estrellas de la MLS en Charlotte, tras disputar la final del Mundial con Argentina. Su ausencia afecta la promoción del evento, pero el plantel mantiene gran talento internacional.
Aun así, el equipo de la MLS contará con figuras como Son Heung-min (Los Ángeles FC) y Thomas Müller (Vancouver Whitecaps), además del capitán de Estados Unidos, Tim Ream, quien representará a la ciudad anfitriona. Ellos liderarán al combinado de la liga ante lo mejor de la Liga MX, preservando el nivel de esta rivalidad transfronteriza.
- Getty
Se espera que se incorpore al equipo a principios de agosto
Los aficionados del Inter Miami deben armar paciencia: Messi está en el día 11 de 21 de descanso total tras la final de Nueva York. Su prioridad es la familia en Rosario, así que se espera que regrese a principios de agosto.
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