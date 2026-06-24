VÍDEO: Lionel Messi muestra bíceps impresionantes y hace dominadas perfectas en el gimnasio, celebrando su 39.º cumpleaños como capitán de Argentina

En un vídeo reciente se ve al mejor jugador de todos los tiempos, el argentino Messi, realizando dominadas perfectas en la sede de entrenamiento de la Albiceleste. Concentrado en su rutina, exhibió unos bíceps definidos y gran fuerza superior, asombrando a los aficionados con su longevidad y dedicación.

Conocido por su magia con la izquierda, estas imágenes muestran que, a sus 39 años, sigue en gran forma y lidera a Argentina en otro gran torneo.