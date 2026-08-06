Goal.com
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
imago-sport-1080720086.jpgIcon Sportswire

Traducido por

VÍDEO: Lionel Messi marca su primer gol con el Inter Miami desde su regreso de la trayectoria de Argentina en el Mundial de 2026

Inter Miami CF vs Atletico de San Luis
Inter Miami CF
Atletico de San Luis
Leagues Cup

Lionel Messi volvió a parecerse a su mejor versión con el Inter Miami y marcó sus primeros goles desde su regreso tras disputar el Mundial de Argentina, ante el Atlético San Luis en la Leagues Cup. David Rodriguez adelantó al equipo de la Liga MX a los apenas cuatro minutos, pero el jugador de 39 años respondió con dos goles mientras el Miami marcó cuatro veces antes de que el partido fuera suspendido por las condiciones meteorológicas.

  • Inter Miami CF v Atletico San Luis - Leagues Cup Phase OneGetty Images Sport

    Reacción inmediata

    Messi respondió casi de inmediato, rematando un centro preciso antes de definir con un manual en el minuto 11. A partir de ahí, el Inter Miami se puso en marcha, y Telasco Segovia marcó apenas 15 minutos después para dar a las Garzas una ventaja de 2-1. Messi añadió después su segundo gol para poner el 3-1 antes de que Micael marcara el cuarto antes del descanso.

    El Atletico recortó distancias por medio de Rafa Llorente, que firmó un increíble disparo con efecto hacia dentro desde las inmediaciones del área. Después, el partido se detuvo por las condiciones meteorológicas antes de reanudarse aproximadamente 30 minutos más tarde.


    • Anuncios

  • Mira el vídeo

    Mira aquí el gol inicial de Messi.

  • imago-sport-1080720087.jpgIcon Sportswire

    ¿Otra temporada de MVP en camino?

    Además de los dos goles, Messi también dio una asistencia en el cuarto gol de Miami. En la MLS, suma actualmente 12 goles y ocho asistencias.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • imago-sport-1080720039.jpgIcon Sportswire

    ¿Qué viene después?

    Tras el partido de Miami contra el Atlético, el equipo se enfrentará al gigante de la Liga MX Monterrey el sábado 8 de agosto.

Leagues Cup
Inter Miami CF crest
Inter Miami CF
MIA
Monterrey crest
Monterrey
MON
Leagues Cup
Nashville SC crest
Nashville SC
NSC
Atletico de San Luis crest
Atletico de San Luis
SAN