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VÍDEO: Lionel Messi luce bíceps impresionantes y hace dominadas perfectas en el gimnasio, celebrando su 39.º cumpleaños como capitán de Argentina
Flexión de fitness por mi cumpleaños
En un vídeo reciente, se ve al mejor jugador de todos los tiempos, el argentino Messi, realizando dominadas perfectas en el centro de entrenamiento de la Albiceleste. Concentrado en su rutina, exhibió unos bíceps marcados y una gran fuerza superior, asombrando a los aficionados con su longevidad y dedicación.
Conocido por su magia con la izquierda, estas imágenes muestran que, a punto de cumplir 39 años el 24 de junio, sigue en gran forma y liderando a la Albiceleste en otro gran torneo.
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El homenaje de Scaloni a su capitán
Antes del partido contra Austria, el seleccionador argentino, Lionel Scaloni, habló sobre Messi en la rueda de prensa. El técnico, de 48 años, mostró su cariño por la estrella y deseó que el delantero del Inter Miami disfrutara de las celebraciones.
«El grupo supera los momentos buenos y malos. Sabemos que estar al lado de un amigo siempre ayuda. Así nos sentimos todos, e imagino que Leo piensa lo mismo», afirmó Scaloni al preguntarle por el ambiente del equipo. Y sobre el cumpleaños, añadió: «Solo quiero que sea feliz. Eso queremos todos».
- AFP
Su histórica racha alimenta la defensa del título mundial.
Las celebraciones llegan cuando la influencia de Messi en la cancha sigue intacta. Recientemente se convirtió en el máximo goleador de la historia de los Mundiales al anotar dos veces en la victoria 2-0 sobre Austria en Dallas, pese a fallar un penalti en la primera parte. «Es espectacular cómo ocurrió», admitió Messi. «Tuve el penalti para ampliar el marcador, pero quizá, de haberlo marcado, no habría hecho los otros dos. Nunca se sabe, pero estoy contento con el resultado».
Con Argentina ya en la fase eliminatoria, su excelente estado físico muestra que está listo para el desafío. Arropado por un plantel unido, el veterano capitán se mantiene enfocado en defender el título mundial.