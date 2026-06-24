En un vídeo reciente, se ve al mejor jugador de todos los tiempos, el argentino Messi, realizando dominadas perfectas en el centro de entrenamiento de la Albiceleste. Concentrado en su rutina, exhibió unos bíceps marcados y una gran fuerza superior, asombrando a los aficionados con su longevidad y dedicación.

Conocido por su magia con la izquierda, estas imágenes muestran que, a punto de cumplir 39 años el 24 de junio, sigue en gran forma y liderando a la Albiceleste en otro gran torneo.