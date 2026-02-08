VÍDEO: Lionel Messi vuelve atrás el reloj con un impresionante gol en solitario para el Inter Miami, mientras el GOAT argentino baila y deja atrás a los defensores de Barcelona SC
Messi reescribiendo los libros de historia en la MLS
Los ganadores de la MLS Cup, Inter Miami, han estado realizando una gira por Sudamérica. Lionel Messi se está poniendo al día de nuevo tras reescribir los libros de historia otra vez en 2025. Se ha convertido en el primer hombre en ganar dos premios MVP consecutivos en Estados Unidos.
Pronto perseguirá un notable triplete, al tiempo que también busca defender su premio Bota de Oro. El equipo de Javier Mascherano sigue mirando a su capitán talismánico en busca de inspiración, con una extensión de contrato en el sur de Florida acordada hasta 2028.
Mira a Messi marcar un gol en solitario contra el Barcelona
¿Buscas apuestas de fútbol más inteligentes? Obtén previas de expertos, predicciones basadas en datos e ideas ganadoras con GOAL Tips en Telegram. ¡Únete ahora a nuestra creciente comunidad!
Inter Miami empatado en el último amistoso de la gira por Sudamérica
Lionel Messi ha abierto su cuenta goleadora del nuevo año, y lo hizo de manera espectacular al alinearse contra Barcelona SC. Con poco más de media hora transcurrida en ese encuentro, el ocho veces ganador del Balón de Oro se hizo con la posesión muy lejos del área.
De inmediato se dirigió hacia el área de penalti, pese a ver varias camisetas amarillas bloqueando su camino. Tres defensores se le echaron encima al llegar al borde del área. Messi movió el balón más allá de dos de ellos con el exterior de su famoso pie izquierdo.
Sin romper el paso, y tras haberse hecho un metro de espacio, el internacional argentino colocó un disparo cruzado de vuelta por delante de la portería y al rincón de la red, dejando al guardameta rival José Contreras manoteando al aire.
Inter Miami fue alcanzado en el minuto 41, pero recuperó la ventaja en el tiempo añadido de la primera parte cuando Messi le dejó el balón servido a Germán Berterame. Mascherano realizó varios cambios en la segunda mitad, y su capitán fue sustituido por Luis Suárez justo antes de la hora de juego.
Las Garzas no pudieron cerrar el partido, tras ver a David Ayala expulsado, y el centrocampista argentino Tomás Martínez se aseguró de que el encuentro terminara 2-2 al empatar para los locales a tres minutos del final.
- AFP
Temporada 2026 de la MLS: Messi listo para la nueva campaña y las finales del Mundial
Inter Miami ahora centrará su atención en un inicio de temporada de la MLS contra Son Heung-min y el LAFC el 21 de febrero. Sus primeros cinco partidos de la nueva campaña se jugarán fuera de casa mientras se completan los trabajos en Freedom Park.
Messi esperará alcanzar su mejor nivel lo antes posible, lo que le permitirá sentirse cómodo con su forma y estado físico de cara a la fase final del Mundial 2026, con la expectativa de que se una a la selección de Argentina para defender el título mundial.