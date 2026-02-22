VÍDEO: Lionel Messi, furioso, es apartado de los árbitros por Luis Suárez tras la derrota del Inter Miami ante el LAFC

Messi regresó tras su lesión para el partido contra el LAFC, pero no pudo tener un impacto significativo, ya que el Inter Miami comenzó la nueva temporada con una derrota por 3-0. Es un mal comienzo para la defensa del título de los Herons y los ánimos se caldearon después del partido. Según TyC Sports, se vio a un Messi visiblemente enfadado tratando de seguir a los árbitros y teniendo que ser retenido por Suárez. Ahora se teme que el incidente pueda meter a Messi en problemas. El reportero del Inter Miami Franco Panizo publicó en X: «Matt Miazga fue suspendido tres partidos por algo similar en 2023. Lionel Messi corre el riesgo de enfrentarse a una sanción disciplinaria por sus acciones tras el partido de anoche».