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VÍDEO: Lionel Messi examina la botella de agua de Jordan Pickford, que contenía notas clave sobre la tanda de penaltis, tras eliminar a Inglaterra del Mundial
Messi y Argentina descubren las notas de Pickford sobre los penaltis
Tras la victoria de Argentina sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial, las imágenes mostraron a Messi revisando la botella de agua de Pickford después del pitido final. Un miembro del cuerpo técnico argentino recogió la botella del campo y se la entregó al capitán, quien examinó las notas sobre la tanda de penaltis pegadas en su lateral.
Luego la botella pasó entre los jugadores; Enzo Fernández sonrió al ver su nombre junto a notas sobre su forma de lanzar penaltis. Ocurrió tras la remontada argentina que les dio el pase a la final.
Pickford había estudiado a los lanzadores argentinos, pero la derrota inglesa en el tiempo reglamentario hizo innecesarias sus notas.
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La preparación no sirve de mucho sin una tanda de penaltis
El vídeo muestra a los jugadores argentinos reaccionando a los preparativos de Pickford; varios se ríen al leer las instrucciones pegadas en su botella. Las imágenes se difundieron rápido tras la victoria de Argentina, destacando la meticulosa preparación del portero inglés para una tanda de penaltis que nunca llegó.
Pickford es conocido por su meticulosa preparación en los penaltis, y esas notas son parte habitual de su rutina. Sin embargo, el colapso inglés en los últimos minutos hizo que no hicieran falta: el empate de Fernández y el posterior gol de Lautaro Martínez en el descuento enviaron a Argentina a la final antes de llegar a la lotería.
- Getty Images Sport
Argentina busca otro título mundial
Argentina se enfoca en la final del domingo ante España, donde buscará su segundo título mundial consecutivo. Inglaterra, en cambio, analiza una semifinal que controlaba hasta perderla en los últimos minutos. El sábado se medirá a Francia por el tercer puesto.
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