VÍDEO: Lionel Messi es derribado por un invasor del campo mientras el Inter Miami gana un caótico partido amistoso reprogramado en Puerto Rico

Messi y compañía abandonaron Florida cinco días después de iniciar su campaña en la MLS 2026 con una derrota por 3-0 ante Heung-min Son y el LAFC. Volverán a la acción nacional el domingo, cuando se enfrenten a su rival local, el Orlando City, menos de 72 horas después de su viaje a Puerto Rico.

El Inter Miami estará encantado de volver a casa tras vivir un curioso espectáculo contra el Independiente del Valle. El inicio de ese partido se retrasó una hora debido a problemas con la coincidencia de las equipaciones, ya que ambos equipos salieron al campo con uniformes negros. Finalmente, se decidió seguir adelante de todos modos.

Javier Mascherano alineó un once inicial compuesto en su mayor parte por jugadores que no habían sido titulares contra el LAFC. El ganador de la Copa del Mundo, Messi, salió del banquillo en el descanso y transformó un penalti en la victoria por 2-1 de los Herons.