VÍDEO: Lionel Messi es derribado por un invasor del campo mientras el Inter Miami gana un caótico partido amistoso reprogramado en Puerto Rico

Lionel Messi fue derribado al césped por un aficionado que invadió el campo durante el caótico partido amistoso del Inter Miami contra el Independiente del Valle. Los ganadores de la MLS Cup tenían previsto enfrentarse a sus rivales ecuatorianos el 13 de febrero, pero el partido tuvo que ser reprogramado. Finalmente se disputó en Puerto Rico el 26 de febrero, con el argentino Messi, considerado el mejor jugador de todos los tiempos, entre las estrellas que participaron en el encuentro.

    Los Herons se dirigieron a Sudamérica para una gira de pretemporada, con varios partidos disputados en distintos países. Han cumplido su promesa de enfrentarse al Independiente del Valle. El partido original se pospuso después de que Messi sintiera molestias en el tendón de la corva y se viera obligado a abandonar la acción.

    El ocho veces ganador del Balón de Oro pudo saltar al campo en Bayamón, pero tuvo suerte de escapar de otro golpe inoportuno. En un momento dado, fue arrastrado al suelo después de ver a varios aficionados entusiasmados saltar la valla publicitaria y correr por el campo.

    Messi y compañía abandonaron Florida cinco días después de iniciar su campaña en la MLS 2026 con una derrota por 3-0 ante Heung-min Son y el LAFC. Volverán a la acción nacional el domingo, cuando se enfrenten a su rival local, el Orlando City, menos de 72 horas después de su viaje a Puerto Rico.

    El Inter Miami estará encantado de volver a casa tras vivir un curioso espectáculo contra el Independiente del Valle. El inicio de ese partido se retrasó una hora debido a problemas con la coincidencia de las equipaciones, ya que ambos equipos salieron al campo con uniformes negros. Finalmente, se decidió seguir adelante de todos modos.

    Javier Mascherano alineó un once inicial compuesto en su mayor parte por jugadores que no habían sido titulares contra el LAFC. El ganador de la Copa del Mundo, Messi, salió del banquillo en el descanso y transformó un penalti en la victoria por 2-1 de los Herons.

    Messi podrá reanudar sus funciones en la MLS antes del Mundial

    Con un estadio lleno que había podido ver al ídolo argentino, algunos se lanzaron a hacerse selfies con él. En el minuto 88, los aficionados invadieron el campo y se dirigieron directamente hacia Messi. Los guardias de seguridad no pudieron contener a los invasores, lo que llevó a que uno de ellos agarrara a Messi por la cintura y lo tirara al suelo.

    El jugador de 38 años salió ileso del incidente y se levantó rápidamente. Los encargados de seguridad lograron restablecer el orden tras ver que más aficionados saltaban al campo. Messi ya puede volver a centrarse en la MLS, mientras cuenta los días que faltan para defender el título mundialista con Argentina este verano.

