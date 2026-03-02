VÍDEO: Lionel Messi, «el asesino despiadado», se burla brutalmente del Orlando City cuando la estrella del Inter Miami parece preguntarle a Óscar Pareja si quiere su AUTÓGRAFO

Orlando se impuso al Inter Miami la temporada pasada, con una victoria por 3-0 en Fort Lauderdale y otra por 4-1 en casa. Messi participó en el primer partido, pero se perdió el segundo por una lesión en el tendón de la corva.

Disfrutó de su primera visita al Inter & Co Stadium, y Mascherano se mostró satisfecho de que su equipo se hiciera con el tan ansiado derecho a presumir frente a sus vecinos geográficos. Añadió: «Nos lo pusieron muy, muy difícil la temporada pasada; es un equipo muy fuerte con un entrenador realmente bueno. Para ganar aquí, tenemos que jugar un partido perfecto. El ambiente aquí es increíble, nos presionan mucho. Como jugador, me encantaba jugar este tipo de partidos.

A veces analizamos demasiado los partidos, y la verdadera diferencia está en las emociones. Se trata de la resistencia, el compromiso y la voluntad de ganar. Felicito a mis jugadores por mostrar ese espíritu y esa voluntad de ganar incluso cuando íbamos perdiendo 2-0».

Tras sufrir una humillante derrota por 3-0 ante Son Heung-min y el LAFC en su primer partido oficial de 2026, el Inter Miami ya ha puesto en marcha la defensa de su título de la MLS Cup. Volverá a la acción el sábado, cuando se enfrente al D.C. United. Los cinco primeros partidos de la nueva temporada se disputarán fuera de casa, ya que aún no han terminado las obras de su nuevo estadio, el Freedom Park.