VÍDEO: Lionel Messi, «el asesino despiadado», se burla brutalmente del Orlando City cuando la estrella del Inter Miami parece preguntarle a Óscar Pareja si quiere su AUTÓGRAFO

El estado de ánimo de Pareja se había agriado en ese momento, ya que el Orlando desperdició una ventaja de dos goles en su propio campo. El equipo disfrutó de un comienzo de partido de ensueño, ya que el actual campeón de la MLS Cup se vio superado en un par de ocasiones en los primeros 24 minutos.
Una emocionante remontada en la segunda parte permitió al Inter Miami llevarse los tres puntos, con Messi ayudando a cruzar la línea de meta. El ocho veces ganador del Balón de Oro ganó la Bota de Oro y el premio al MVP la temporada pasada, y su objetivo es defender esos títulos en 2026. Abrió su cuenta goleadora con estilo al marcar desde el borde del área justo antes de la hora de juego y al lanzar un tiro libre que se coló por la esquina inferior.