VÍDEO: Lionel Messi, «el asesino despiadado», se burla brutalmente del Orlando City cuando la estrella del Inter Miami parece preguntarle a Óscar Pareja si quiere su AUTÓGRAFO

Lionel Messi pareció burlarse brutalmente del entrenador del Orlando City, Óscar Pareja, tras inspirar al Inter Miami a remontar y ganar el derbi contra sus rivales de Florida. La superestrella sudamericana estuvo imparable y marcó dos goles brillantes en la victoria por 4-2 de los Herons. Tras marcar su segundo gol del partido, el argentino GOAT pareció preguntarle a Pareja si quería su autógrafo.

    El estado de ánimo de Pareja se había agriado en ese momento, ya que el Orlando desperdició una ventaja de dos goles en su propio campo. El equipo disfrutó de un comienzo de partido de ensueño, ya que el actual campeón de la MLS Cup se vio superado en un par de ocasiones en los primeros 24 minutos.

    Una emocionante remontada en la segunda parte permitió al Inter Miami llevarse los tres puntos, con Messi ayudando a cruzar la línea de meta. El ocho veces ganador del Balón de Oro ganó la Bota de Oro y el premio al MVP la temporada pasada, y su objetivo es defender esos títulos en 2026. Abrió su cuenta goleadora con estilo al marcar desde el borde del área justo antes de la hora de juego y al lanzar un tiro libre que se coló por la esquina inferior.

    Tras marcar un gol de falta en el minuto 90, Messi celebró el tanto frente a los incondicionales seguidores del Orlando City que ocupan su famoso «muro». Al regresar a la línea de medio campo, el jugador de 38 años dirigió su atención a Pareja y compañía en el banquillo, insinuando que estaría encantado de firmar autógrafos si se lo pedían, lo que llevó al exjugador de la selección estadounidense Alexi Lalas a calificarlo de «asesino despiadado».

    Aunque vio cómo su homólogo caía en la línea de fuego, el entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, no tuvo más que elogios para su capitán al final del partido. Tras presenciar otra lección magistral de Messi, declaró a los periodistas: «Además de ser, como he dicho mil veces, el mejor jugador de la historia, es un líder cuya energía es contagiosa, pero a veces necesita inspiración; necesita ver cosas en el campo para empezar a creer, y en la segunda parte se le vio mucho mejor porque, cuando marcamos ese gol rápido, empezamos a encontrarle en espacios en los que se siente cómodo.

    Además, le estábamos dando más opciones. Y cuando tiene más opciones con las que trabajar en el ataque, claramente tiene la capacidad de encontrar soluciones como nadie más».

    Calendario del Inter Miami para 2026: los Herons jugarán fuera de casa mientras se termina el nuevo estadio.

    Orlando se impuso al Inter Miami la temporada pasada, con una victoria por 3-0 en Fort Lauderdale y otra por 4-1 en casa. Messi participó en el primer partido, pero se perdió el segundo por una lesión en el tendón de la corva.

    Disfrutó de su primera visita al Inter & Co Stadium, y Mascherano se mostró satisfecho de que su equipo se hiciera con el tan ansiado derecho a presumir frente a sus vecinos geográficos. Añadió: «Nos lo pusieron muy, muy difícil la temporada pasada; es un equipo muy fuerte con un entrenador realmente bueno. Para ganar aquí, tenemos que jugar un partido perfecto. El ambiente aquí es increíble, nos presionan mucho. Como jugador, me encantaba jugar este tipo de partidos.

    A veces analizamos demasiado los partidos, y la verdadera diferencia está en las emociones. Se trata de la resistencia, el compromiso y la voluntad de ganar. Felicito a mis jugadores por mostrar ese espíritu y esa voluntad de ganar incluso cuando íbamos perdiendo 2-0».

    Tras sufrir una humillante derrota por 3-0 ante Son Heung-min y el LAFC en su primer partido oficial de 2026, el Inter Miami ya ha puesto en marcha la defensa de su título de la MLS Cup. Volverá a la acción el sábado, cuando se enfrente al D.C. United. Los cinco primeros partidos de la nueva temporada se disputarán fuera de casa, ya que aún no han terminado las obras de su nuevo estadio, el Freedom Park.

