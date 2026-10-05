¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
Cricket Betting Sites in South Africa
Adhe Makayasa
Traducido por

VÍDEO: Las estrellas uruguayas Lucas Torreira y Ronald Araujo prueban el críquet en Eden Gardens antes del choque contra India

Uruguay
India vs Uruguay
India
Amistosos
Ronald Araújo
L. Torreira

La selección de Uruguay está aprovechando al máximo su estancia en India y se está empapando de la cultura local antes de su próximo amistoso internacional. Antes de saltar al terreno de juego en Calcuta, la potencia sudamericana hizo una parada en uno de los recintos deportivos más emblemáticos del mundo para poner a prueba sus habilidades en una disciplina completamente distinta.

  • Los gigantes sudamericanos prueban el críquet

    La selección de Uruguay hizo una pausa en su gira por Calcuta para poner a prueba sus habilidades con el bate y en los lanzamientos en el emblemático Eden Gardens. Un vídeo compartido en los canales oficiales de redes sociales de la federación mostró a Torreira y Araujo disfrutando de una toma de contacto con el deporte más popular de la India. Además de su sesión de críquet, la expedición de Uruguay también visitó varios de los lugares históricos más emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Victoria Memorial y la catedral de San Pablo.

  • Mira el vídeo


  • Un escenario histórico evoca recuerdos continentales

    La visita a Eden Gardens despertó una profunda nostalgia en Uruguay, que ganó la primera Copa Nehru en el legendario escenario allá por 1982. Ese vínculo histórico con el fútbol indio se ve reforzado por el seleccionador Diego Forlan, el exdelantero del Manchester United que tuvo una etapa en la Superliga india con el Mumbai City FC en 2016. Este breve paréntesis cultural ofreció una relajación bienvenida para la vigésima selección del mundo antes de volver a centrar toda su atención en su partido de exhibición en Asia.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • South Korea v Uruguay - International FriendlyGetty Images Sport

    Una prueba amistosa de alto nivel espera

    Uruguay tiene previsto enfrentarse a India en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan el martes 6 de octubre. India está desesperada por recuperarse después de caer con una contundente derrota por 4-0 ante Brasil en el mismo estadio apenas tres días antes. Mientras tanto, el combinado sudamericano buscará mantener su dinámica ganadora tras una contundente victoria por 4-1 sobre Corea del Sur en Seúl a finales del mes pasado.

Amistosos
India crest
India
IND
Uruguay crest
Uruguay
URU