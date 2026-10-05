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VÍDEO: Las estrellas uruguayas Lucas Torreira y Ronald Araujo prueban el críquet en Eden Gardens antes del choque contra India
Los gigantes sudamericanos prueban el críquet
La selección de Uruguay hizo una pausa en su gira por Calcuta para poner a prueba sus habilidades con el bate y en los lanzamientos en el emblemático Eden Gardens. Un vídeo compartido en los canales oficiales de redes sociales de la federación mostró a Torreira y Araujo disfrutando de una toma de contacto con el deporte más popular de la India. Además de su sesión de críquet, la expedición de Uruguay también visitó varios de los lugares históricos más emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Victoria Memorial y la catedral de San Pablo.
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Un escenario histórico evoca recuerdos continentales
La visita a Eden Gardens despertó una profunda nostalgia en Uruguay, que ganó la primera Copa Nehru en el legendario escenario allá por 1982. Ese vínculo histórico con el fútbol indio se ve reforzado por el seleccionador Diego Forlan, el exdelantero del Manchester United que tuvo una etapa en la Superliga india con el Mumbai City FC en 2016. Este breve paréntesis cultural ofreció una relajación bienvenida para la vigésima selección del mundo antes de volver a centrar toda su atención en su partido de exhibición en Asia.
- Getty Images Sport
Una prueba amistosa de alto nivel espera
Uruguay tiene previsto enfrentarse a India en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan el martes 6 de octubre. India está desesperada por recuperarse después de caer con una contundente derrota por 4-0 ante Brasil en el mismo estadio apenas tres días antes. Mientras tanto, el combinado sudamericano buscará mantener su dinámica ganadora tras una contundente victoria por 4-1 sobre Corea del Sur en Seúl a finales del mes pasado.
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