La selección de Uruguay hizo una pausa en su gira por Calcuta para poner a prueba sus habilidades con el bate y en los lanzamientos en el emblemático Eden Gardens. Un vídeo compartido en los canales oficiales de redes sociales de la federación mostró a Torreira y Araujo disfrutando de una toma de contacto con el deporte más popular de la India. Además de su sesión de críquet, la expedición de Uruguay también visitó varios de los lugares históricos más emblemáticos de la ciudad, entre ellos el Victoria Memorial y la catedral de San Pablo.