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FC Barcelona v Paris Saint-Germain: Quarter-final Second Leg - UEFA Champions League 2023/24Getty Images Sport

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Vídeo: Las bofetadas del París Saint-Germain y el incidente de Xavi... El pitido del «Barcelona-Atlético» enciende la mecha de la tensión

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El pesimismo envuelve el esperado encuentro

El Atlético de Madrid y el Barcelona volverán a enfrentarse el próximo miércoles por la tarde, tan solo cuatro días después de su duelo en la Liga española, disputado el sábado en el Estadio Metropolitano de Madrid, donde el veterano Robert Lewandowski dio la victoria a los catalanes por 2-1 en el minuto 87.

El equipo del entrenador Hansi Flick logró sumar los tres puntos, aunque el partido estuvo marcado por la polémica arbitral.

El enfrentamiento entre ambos equipos se produce en un ambiente tenso tras lo ocurrido en el partido del sábado, además de que la UEFA ha designado a un árbitro que no cuenta con la aceptación de las aficiones de ambos equipos.

  • Sin victorias... Resultados poco prometedores con Kovač

    La UEFA ha designado al árbitro rumano István Kovács para dirigir el próximo partido entre el Barcelona y el Atlético de Madrid, correspondiente a la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

    La afición del Atlético de Madrid guarda un mal recuerdo del árbitro rumano desde el verano pasado, cuando dirigió el partido del equipo español contra el París Saint-Germain, en el que el equipo del entrenador Enrique se impuso por 4-0 en la Copa Mundial de Clubes de 2025.

    En aquella ocasión, Kovač fue objeto de críticas por parte de la afición, del entrenador de los rojiblancos, Diego Simeone, y del capitán del equipo, Koke.

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    Los jugadores protestaron por lo que consideraron una omisión del árbitro al no expulsar a Nuno Mendes en la primera parte, tras derribar a Giuliano Simeone cuando se plantaba solo ante el portero, y posteriormente al expulsar a Lenglet en la segunda parte, según el diario El Desmarque, que afirmó que el árbitro rumano avivó la polémica al anular un gol de Giuliano Álvarez (min. 57), tras una revisión del vídeoarbitraje que alertó al árbitro de una falta previa en la jugada del gol contra Koke.

    A esto se suma que el historial del Atlético de Madrid con István Kovács no inspira ningún optimismo a los madridistas; el árbitro rumano ha arbitrado cinco partidos suyos en los que no han ganado ninguno: cuatro derrotas y un empate.

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  • No hay duda... «¡Fue un desastre!»

    La situación del Barcelona no difiere mucho de la del árbitro rumano; aunque solo les ha arbitrado dos partidos, el Barça tampoco ha ganado en su presencia: un empate y una derrota.

    Y fue precisamente la última derrota del Barcelona bajo la dirección de Kovac la que desató una oleada de protestas; irónicamente, también fue ante el París Saint-Germain en el Camp Nou, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

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    En aquel partido (abril de 2024), el Barcelona se quejó de la expulsión de Ronald Araújo y del penalti pitado por una falta de Cancelo sobre Dembélé. El asunto terminó con la expulsión de Xavi Hernández tras protestar por las decisiones del árbitro.

    Xavi declaró entonces: «Le dije al árbitro que había sido muy malo, que había sido un desastre. Es triste que nuestra trayectoria en la Champions termine por un error arbitral».