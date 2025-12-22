VIDEO: Lamine Yamal da un tour por su casa mientras lleva la camiseta de una estrella del Bayern Múnich, y el prodigio del Barcelona revela por qué 'no puede tener novia'
Lamine Yamal mejora sus instalaciones de vivienda.
El delantero de Barcelona, que todavía tiene solo 18 años, se está preparando para mudarse de su actual apartamento en Cataluña a una mansión de 12 millones de libras que fue propiedad del exjugador del Blaugrana y de la selección española Gerard Piqué y su expareja Shakira. Hasta que la mudanza se complete, Lamine Yamal continúa viviendo con su amigo Sohaib y su primo Mohamed Abde, lo que refleja sus humildes comienzos a pesar de ascender a la cima del juego y convertirse en uno de los nombres más reconocidos del fútbol.
Durante la gira, diseñada como el lanzamiento de su nuevo canal de YouTube, Yamal compartió detalles de un estilo de vida que refleja tanto su edad como su rápido ascenso en el fútbol. Mostró colecciones de figuras de acción, peluches que incluyen pulpos de peluche, consolas de juegos como PlayStation y Nintendo Switch, y varias áreas que muestran trofeos y medallas de su carrera hasta ahora, que incluye un título de La Liga.
Revelado el motivo del estilo de vida soltero
Lamine Yamal admitió que no es particularmente organizado, diciendo que una vez tuvo una gran pila de ropa amontonada en una habitación y que no puede recordar de dónde proviene cada uno de sus trofeos en exhibición. Sin embargo, enfatizó la importancia de que su casa huela agradable, explicando que la vainilla es el único aroma que le gusta.
"Es importante que la casa huela bien," dijo. "Solo me gusta el olor de la vainilla. Todo en mi casa tiene que ser de vainilla. Mi jabón también es de vainilla. Huelo muy bien."
A pesar de su perfil y éxito a una edad tan temprana, Yamal sugirió que su estilo de vida hace que sea difícil tener una novia. Explicó que deliberadamente se despierta durante la noche para comer galletas, que guarda al lado de su cama.
"Trato de dormir temprano para despertar en medio de la noche," agregó. "Y dirás, despertar en la noche y mirar la hora y decir, 'Puedo dormir más.' No, para comer galletas. Me encanta. Es mi plan favorito. Por eso no puedo tener novia, porque me despierto por la noche."
La gira también destacó varios objetos personales de importancia. Entre ellos había una réplica del Trofeo Kopa, un anillo conmemorando la victoria del Campeonato Europeo de España, un premio al Jugador del Mes de La Liga, y un balón de partido de la victoria de España en la semifinal del Campeonato Europeo 2024 sobre Francia.
"La cosa más preciosa en mi casa es el balón con el que marqué contra Francia," dijo Yamal.
- Goal AR
Más contenido por venir de Yamal.
En el resto de la enorme casa, otros artículos en exhibición incluían un disco de vinilo firmado por Dr. Dre, auriculares Beats dorados, una colección de relojes y un set de DJ, con Yamal mostrando interés en aprender a ser DJ. También habló con cariño de los juegos de mesa, que planea llevar a su nuevo hogar.
Yamal reconoció que pasa poco tiempo en la cocina, pero destacó un mini refrigerador de la marca Powerade, describiéndolo como particularmente conveniente. También mostró un certificado de sus días escolares y una fotografía de su infancia que guarda junto a su cama. "Una foto para cuando me duerma", dijo. "Para verla claramente".
El canal de YouTube de Yamal atrajo cerca de 200,000 suscriptores en las primeras cinco horas desde su lanzamiento, y tiene previsto lanzar más contenido en los próximos meses, siempre que continúe impresionando en el campo de juego.
La estrella del Barça se une a la tendencia de futbolistas de alto nivel que ingresan al mundo del entretenimiento. Cristiano Ronaldo lanzó recientemente su canal, y ya cuenta con más de 77 millones de suscriptores. Erling Haaland del Manchester City ha hecho lo mismo, ofreciendo a los fanáticos una visión de su lujoso estilo de vida, así como de lo que hace fuera del estricto régimen de Manchester City de Pep Guardiola.