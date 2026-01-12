+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
VIDEO: Lamine Yamal ignora el pasillo del Real Madrid en la Supercopa y Kylian Mbappé responde al instante

Lamine Yamal ignoró el pasillo del Real Madrid tras la victoria 3-2 del Barça en la Supercopa, mostrando su desdén hacia los Blancos en Arabia Saudita.

    Barcelona se lleva la Supercopa en un Clásico vibrante de cinco goles

    El Real luchó por reaccionar tras quedarse en desventaja en un par de ocasiones, logrando llegar al descanso igualado. Los últimos minutos de la primera mitad fueron un auténtico torbellino, con tres goles anotados en tiempo de descuento. Vinícius Jr., Robert Lewandowski y Gonzalo García no fallaron en ese intenso tramo de cinco minutos.

    Raphinha abrió el marcador al minuto 36 y, ya en la segunda mitad, volvió a aparecer para sellar el gol que dio la victoria al Barça con 17 minutos restantes.

  • Mbappé apartó a los jugadores del Real Madrid del pasillo de honor

    El Barcelona se mantuvo firme y sostuvo la ventaja, mientras el Real intentaba reaccionar incorporando al ganador de la Copa del Mundo Kylian Mbappé en busca del empate. Sin embargo, el internacional francés, que regresaba de una lesión, tuvo escasa incidencia en el partido.

    Al final, Mbappé mostró su frustración y fue visto despidiendo a sus compañeros del Real de su propio pasillo de honor mientras el Barça levantaba el trofeo. Esto pudo ser una reacción al gesto de Lamine Yamal, quien optó por apartarse de la alineación del Barcelona mientras los Blancos recibían sus medallas de subcampeón.

    El delantero de 18 años fue captado por las cámaras tomando un sorbo de una botella a unos metros detrás de sus compañeros, interactuando brevemente con el capitán del Real y con Dani Carvajal antes de subir a recoger su propio recuerdo.

  • Mira cómo Lamine Yamal se retira del pasillo de honor del Real Madrid

  • Momento tenso de Lamine Yamal: intercambio de palabras antes de la victoria del Barcelona

    Durante el partido, Lamine Yamal se vio envuelto en un acalorado intercambio con Dean Huijsen. El defensor del Real Madrid intervino tras un momento de tensión que involucraba a Raúl Asencio, intentando calmar la situación.

    Sin embargo, Yamal reaccionó con enfado a la intervención de Huijsen. No le gustó ser empujado y protagonizó un tenso intercambio de palabras y empujones mientras se encendían los ánimos. El prodigio del Barça incluso llegó a preguntar a su rival del Clásico si estaba “loco”.

    El incidente se disipó rápidamente, y el Barcelona logró una victoria muy disputada. Hansi Flick se mostró encantado con el esfuerzo de sus jugadores:

    “Es fantástico. Cuando juegas una final, y más aún un Clásico, ganar es increíble. Estoy muy orgulloso del partido. He visto a los jugadores celebrando en el vestuario. Jugamos a nuestro estilo, no fue fácil, pero luchamos juntos como equipo, y eso es todo.”

    Sobre el goleador Raphinha, Flick añadió: “Su mentalidad es increíble. Falló la primera oportunidad y, luego, hizo el 1-0. Ha ganado confianza. Rafa aporta mucha intensidad en el campo.”

    El entrenador también destacó el regreso de Ronald Araujo tras seis semanas fuera por motivos de salud mental: “Ganar este título y estar de vuelta en el campo significa mucho para él. Siempre lo apoyamos. Es un jugador importante en el vestuario y un gran futbolista.”

    Barcelona en busca de trofeos dentro y fuera de casa

    Cuestionado sobre si la victoria en la Supercopa podría ser un trampolín para que el Barcelona siga sumando títulos nacionales e internacionales, Flick respondió: “No lo sabemos, cada situación es diferente. La temporada pasada estábamos unos puntos por detrás en la tabla; ahora estamos por delante. Pero cuando ves al equipo, da buena sensación. No lo he dicho antes, pero quiero destacar que los jugadores que entraron en la segunda mitad fueron clave. Ese es el espíritu del equipo y eso es lo que más me gusta.”

    El Barça lidera actualmente LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Madrid. El jueves se medirán al Real Racing Club en la Copa del Rey, antes de viajar a la Real Sociedad y continuar su camino en la Liga de Campeones ante el Slavia Praga.

