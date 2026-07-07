La Albiceleste estuvo al borde de una eliminación sorpresiva, ya que los gigantes africanos dominaron el marcador gran parte del partido. Sin embargo, Messi lideró la remontada al anotar en el minuto 83, igualando 2-2 y convirtiéndose en el primer jugador en marcar en seis eliminatorias consecutivas de la Copa del Mundo de la FIFA.

En el descuento, Enzo Fernández cabeceó un centro de Lautaro Martínez y selló la remontada que derribó a Egipto.

Messi, que había liderado el empuje final, se dejó caer llorando sobre el césped al final del partido, consciente del peso de la remontada. Sus lágrimas nada tenían que ver con las de Ronaldo tras la eliminación de Portugal apenas 24 horas antes.