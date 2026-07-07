Getty/GOAL
Traducido por
VÍDEO: ¡Lágrimas de alegría! Lionel Messi, como Neymar y Cristiano Ronaldo, explota de emoción al ver a Argentina ganar 5-0 a Egipto en un clásico mundialista
Messi hace historia en medio del drama
La Albiceleste estuvo al borde de una eliminación sorpresiva, ya que los gigantes africanos dominaron el marcador gran parte del partido. Sin embargo, Messi lideró la remontada al anotar en el minuto 83, igualando 2-2 y convirtiéndose en el primer jugador en marcar en seis eliminatorias consecutivas de la Copa del Mundo de la FIFA.
En el descuento, Enzo Fernández cabeceó un centro de Lautaro Martínez y selló la remontada que derribó a Egipto.
Messi, que había liderado el empuje final, se dejó caer llorando sobre el césped al final del partido, consciente del peso de la remontada. Sus lágrimas nada tenían que ver con las de Ronaldo tras la eliminación de Portugal apenas 24 horas antes.
Mira el vídeo
Polémica y caos en la banda
El partido vivió momentos de tensión en los últimos minutos por un enfrentamiento entre los banquillos. Egipto protestó airadamente tras la negativa del árbitro a pitar un penalti a Mohamed Salah justo antes del gol de la victoria de Argentina. Salah pareció ser derribado por Lisandro Martínez, pero el juego continuó, lo que desencadenó un altercado en la banda.
Marwan Attia fue amonestado mientras las protestas egipcias crecían, y el seleccionador también recibió amarilla. Un miembro del cuerpo técnico egipcio fue expulsado cuando las emociones estallaron.
Los Faraones reclamaron una revisión del VAR, pero el gol subió al marcador, dejando al equipo de Ibrahim con la incertidumbre de lo que podría haber sido tras una actuación heroica.
- AFP
Salah, desconsolado tras un valiente esfuerzo
A pesar de la derrota, Egipto se ganó el aplauso al llevar a los campeones del mundo al límite. Mohamed Salah y Omar Marmoush lucían abatidos al final, pues a 12 minutos del cierre estaban cerca de la sorpresa del torneo. Su orden defensivo y sus contraataques mantuvieron a Argentina en vilo gran parte del partido.
Argentina avanza a cuartos de final con el impulso de esta escapada. Para Messi, su emotiva celebración demuestra que, pese a sus logros, sigue con la misma ilusión de ganar con su selección. Los campeones defensores superaron su mayor susto, pero siguen adelante.
Keane elogia el espíritu de los campeones
Roy Keane, ex capitán del Manchester United y de Irlanda, se conmovió con el partido y elogió la resistencia de los campeones. En ITV, resumió las eliminatorias: «Me he quedado sin voz. Me ha encantado. Ayer vimos las lágrimas de tristeza de Ronaldo; hoy vemos las de alegría de Messi. No se rendirán. ¡Goles increíbles! Por eso amamos este deporte».
La remontada confirma que Argentina no se rinde: Egipto se adelantó 2-0 con goles de Ibrahim y Zico, pero la Albiceleste respondió con tres tantos en 15 minutos. Ese empuje mantiene vivo el sueño de Messi y reafirma a los de Scaloni como favoritos.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias