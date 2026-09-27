Vídeo. "Ladrón": insulto directo al árbitro. Di María imita a Messi y se corona en la Supercopa

El club Rosario Central se proclamó campeón de la Supercopa Internacional de Argentina tras vencer a Estudiantes de La Plata por 3-1 en el estadio Madre de Ciudades, conquistando así el decimocuarto título de su historia (cinco campeonatos de Primera División y nueve copas nacionales).

Además de las polémicas decisiones arbitrales durante el encuentro, Di María desempeñó un papel decisivo al marcar dos goles.

El partido enfrentó al líder de la liga de 2025 con el ganador del título de la Copa de Campeones de ese mismo año.

El encuentro tuvo un final polémico que incluyó violentos altercados entre los jugadores, puñetazos y acusaciones del presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón, contra el árbitro Darío Herrera, quien ni siquiera pudo pitar el final del partido, según informó el diario Marca.