VÍDEO: La superestrella de Hollywood Sydney Sweeney muestra su habilidad futbolística en Portugal con «mejores habilidades de regate que Ronaldo»

Los aficionados aplaudieron el entusiasmo de Sweeney, mientras que su breve aparición se hizo rápidamente viral en las redes sociales. La estadounidense también recibió una camiseta especial del Sporting CP con el nombre «SYDNEY» en la espalda.

La estrella de Euphoria y White Lotus se encuentra actualmente en Portugal para varios proyectos y decidió asistir a un partido del club que dio a conocer a Cristiano Ronaldo. Por su parte, el Sporting compartió una foto de la actriz de 28 años junto a sus compañeros Leo Woodall y Matthew Goode en su cuenta oficial de Instagram.

Otra imagen mostraba a la mascota del club sosteniendo a Sweeney después de que el Sporting se impusiera al Estoril. Sin embargo, fueron las habilidades con el balón de Sweeney las que llamaron la atención tras la victoria en la liga.