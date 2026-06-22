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New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abobakr El Mokadem

Traducido por

Vídeo: «La primera vez en la historia»... Egipto hace historia al vencer a Nueva Zelanda y se coloca líder del grupo

FEATURES
Nueva Zelanda vs Egipto
Nueva Zelanda
Egipto
World Cup
M. Salah
M. Ziko
Nueva Zelanda
Egipto
Canadá

Una noche histórica para los Faraones

Egipto venció 3-1 a Nueva Zelanda este lunes en la segunda jornada del Grupo 7 de la Copa del Mundo 2026.

Finn Sorman adelantó a Nueva Zelanda en el 15' con un cabezazo ante la pasiva defensa egipcia.

En la segunda parte, Egipto remontó con tantos de Mustafa Abdel Raouf Zico (59'), Mohamed Salah (67') y Mahmoud Hassan Trezeguet (82').



Egipto desperdició varias ocasiones en la segunda parte, la más clara en el 93’, cuando Zico, tras regatear al portero, tardó en rematar.



Es el primer triunfo de Egipto en una fase final del Mundial tras participar en 1934, 1990, 2018 y 2026.

Egipto lidera el grupo con 4 puntos, seguido de Irán y Bélgica con 2, mientras que Nueva Zelanda tiene 1.



  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El misterio del cambio de posiciones en la primera parte

    La selección egipcia comenzó el partido sin sorpresas en la alineación, pero lo curioso fue que el seleccionador, Hossam Hassan, cambió las posiciones de los delanteros: colocó a Imam Ashour en la banda izquierda, a Mohamed Salah en el centro del campo, por detrás de Omar Marmoush, y a Zico en la banda derecha.

    El cambio mermó el potencial ofensivo, pues Imam rinde mejor en el medio y Salah brilla en la derecha.

    La defensa, inestable por los errores de Yasser Ibrahim y el bajo rendimiento de Mohamed Hani, no ayudó.

    Tras el tanto neozelandés, Egipto no igualó pese a sus ocasiones.

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  • New Zealand v Egypt: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Corregir el error... y el resplandor de los faraones

    En la segunda parte, Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, devolvió la formación ofensiva habitual y los Faraones desataron una avalancha de ataques.

    Egipto lanzó varios ataques que acabaron en tres goles y desperdició otras ocasiones claras para ampliar la ventaja.

    Zico marcó y asistió a Mohamed Salah, quien también anotó y dio una asistencia, formando un dúo desequilibrante tras el cambio de posiciones.

  • Spain v Egypt - International FriendlyGetty Images Sport

    Válvula de seguridad Schober


    Hoy, el portero Mustafa Shubair fue un muro ante Nueva Zelanda.

    Con la defensa egipcia floja en la primera parte, el portero se hizo cargo de la portería.

    En la segunda parte siguió atento y detuvo varios balones peligrosos de Nueva Zelanda, que buscó remontar.

    Aunque Salah y Zico brillaron en ataque y fueron clave en la victoria, el portero Mustafa Shubair fue igual de decisivo: sin sus intervenciones, los Faraones no habrían logrado su primer triunfo mundialista.

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