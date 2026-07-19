El incidente ocurrió mientras Kane atendía a la prensa en la zona mixta tras un partido histórico que dio a Inglaterra su mejor resultado fuera de casa.

Un grupo de periodistas ingleses bloqueó y empujó al reportero local para impedirle grabar. La trifulca interrumpió la entrevista y alertó a otros medios y al personal de seguridad. Al escalar la tensión, el reportero pidió ayuda a la FIFA y a la Policía de Miami. Un vídeo difundido en redes muestra a un agente entrando en la zona abarrotada y escoltando a uno de los implicados fuera del recinto para calmar la situación.