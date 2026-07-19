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France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Donny Afroni

Traducido por

VÍDEO: La policía intervino en la entrevista de Harry Kane tras el partido por el bronce del Mundial entre Inglaterra y Francia, cuando estalló una disputa entre los medios en la zona mixta

H. Kane
Inglaterra
World Cup

Inglaterra terminó su Mundial con una victoria, pero las celebraciones se empañaron por un incidente en la zona mixta. Tras ganar 6-4 a Francia en el partido por el bronce, en el Hard Rock Stadium de Miami, la policía intervino durante la rueda de prensa del capitán Harry Kane.

  • Se desata el caos durante la entrevista a Kane

    El incidente ocurrió mientras Kane atendía a la prensa en la zona mixta tras un partido histórico que dio a Inglaterra su mejor resultado fuera de casa.

    Un grupo de periodistas ingleses bloqueó y empujó al reportero local para impedirle grabar. La trifulca interrumpió la entrevista y alertó a otros medios y al personal de seguridad. Al escalar la tensión, el reportero pidió ayuda a la FIFA y a la Policía de Miami. Un vídeo difundido en redes muestra a un agente entrando en la zona abarrotada y escoltando a uno de los implicados fuera del recinto para calmar la situación.

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  • Kane reflexiona sobre su histórica medalla de bronce

    A pesar de las distracciones durante su entrevista, el capitán de Inglaterra mostró gran orgullo por el rendimiento del equipo en la competición. Tras la victoria 6-4 sobre Les Bleus, Kane destacó la relevancia del resultado para la historia del fútbol inglés.

    «Estoy muy orgulloso. Es nuestra mejor clasificación en 60 años y nuestro mejor resultado de la historia en terreno extranjero. Terminar el torneo con una medalla es lo mínimo que nos merecemos por todo el esfuerzo que hemos dedicado».

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    Apoyo a Thomas Tuchel

    Además de comentar el partido, Kane defendió a Thomas Tuchel, criticado por varias figuras políticas y públicas. El capitán destacó la curva de aprendizaje que implica dirigir una selección y afirmó:

    «Ha estado increíble desde el punto de vista de los jugadores. Este ha sido su primer torneo y aprenderá de él», afirmó el capitán.