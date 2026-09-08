Los hermanos Kylian y Ethan Mbappé escribieron un capítulo contradictorio en una misma noche de la Liga de Campeones de Europa, después de que el primero brillara con el Real Madrid ante el Inter de Milán, mientras que el segundo acaparó las miradas con el Lille frente al Real Betis antes de que su noche diera un giro inesperado con rapidez.

Kylian Mbappé brilló al inicio del enfrentamiento entre el Real Madrid y el Inter de Milán, y abrió el marcador para el conjunto español en el minuto 14, después de aprovechar un error defensivo y disparar a la portería del equipo italiano, dando al Real Madrid la ventaja en el arranque de su andadura en la fase de liga de la Liga de Campeones.

Según la red "Opta", Mbappé elevó su cuenta a 71 goles en la Liga de Campeones de Europa, igualando a Raúl González, y colocándose dentro de la lista de los 5 máximos goleadores en la historia de la competición.