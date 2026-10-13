El Barcelona logró una amplia victoria a domicilio ante el Galatasaray por 4-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del martes dentro de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, después de que el conjunto catalán remontara su desventaja hasta un triunfo contundente gracias a su reacción ofensiva tras el descanso y al brillo de su joven estrella Lamine Yamal, que marcó la diferencia con sus movimientos y sus pases decisivos.

Alexey Batrakov anotó el gol que adelantó al Galatasaray en el minuto 28, antes de que João Cancelo lograra el empate para el Barcelona en el minuto 43, con lo que la primera mitad terminó con 1-1. En la segunda parte, Fermín López marcó el segundo gol del equipo catalán en el minuto 50 y Anthony Gordon añadió el tercero en el minuto 53, antes de que el suplente Karim Adeyemi cerrara el póker en el minuto 66.

Con esta victoria, el Barcelona elevó su cuenta a 6 puntos, tras conseguir su segundo triunfo en la fase de liga de la Champions League, y continúa así con su fuerte arranque en el torneo continental, mientras que el Galatasaray se quedó sin puntos después de perder en las dos primeras jornadas.