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Vídeo: la magia de Yamal lidera la avalancha catalana; el Barcelona se rebela y aplasta al Galatasaray

Match report
Galatasaray vs Barcelona
Galatasaray
Barcelona
Liga de Campeones
L. Yamal
Turquía
España

La diversión del Barça no se detiene

El Barcelona logró una amplia victoria a domicilio ante el Galatasaray por 4-1, en el partido que enfrentó a ambos equipos la noche del martes dentro de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, después de que el conjunto catalán remontara su desventaja hasta un triunfo contundente gracias a su reacción ofensiva tras el descanso y al brillo de su joven estrella Lamine Yamal, que marcó la diferencia con sus movimientos y sus pases decisivos.

Alexey Batrakov anotó el gol que adelantó al Galatasaray en el minuto 28, antes de que João Cancelo lograra el empate para el Barcelona en el minuto 43, con lo que la primera mitad terminó con 1-1. En la segunda parte, Fermín López marcó el segundo gol del equipo catalán en el minuto 50 y Anthony Gordon añadió el tercero en el minuto 53, antes de que el suplente Karim Adeyemi cerrara el póker en el minuto 66.

Con esta victoria, el Barcelona elevó su cuenta a 6 puntos, tras conseguir su segundo triunfo en la fase de liga de la Champions League, y continúa así con su fuerte arranque en el torneo continental, mientras que el Galatasaray se quedó sin puntos después de perder en las dos primeras jornadas.

  • Galatasaray A.S. v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images Sport

    Galatasaray sorprende al Barcelona

    El Barcelona comenzó el partido con una posesión clara del balón e intentos de imponer su estilo ofensivo, apoyándose en los movimientos rápidos en el último tercio y en la búsqueda de espacios en la defensa del Galatasaray, pero el conjunto turco manejó la presión catalana apoyándose en los contragolpes, tratando de aprovechar los espacios que aparecían a espaldas de los jugadores del Barcelona cuando avanzaban.

    Y pese a la posesión del Barcelona, el Galatasaray logró asestar un golpe sorpresivo a los locales, después de que Alexey Batrakov anotara el gol de la ventaja en el minuto 28, con un disparo desde fuera del área que impactó en el pie de Cancelo y cambió de dirección hasta alojarse en la red, lo que colocó al Barcelona bajo una presión temprana y le obligó a intensificar sus intentos para volver al partido antes del final de la primera mitad.

    Tras el gol, el Barcelona trató de recuperar rápidamente su equilibrio y aumentar la presión sobre la defensa del Galatasaray, mientras el equipo turco siguió buscando nuevas ocasiones a través de los contragolpes, aprovechando los espacios disponibles, lo que otorgó a los minutos siguientes un carácter competitivo ante la búsqueda del conjunto catalán del empate antes de marcharse al descanso.



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    La tecnología del video arruina la alegría del Galatasaray

    El minuto 34 vivió una jugada decisiva en el desarrollo de la primera mitad, después de que el Galatasaray creyera haber ampliado su ventaja con un segundo gol, tras un saque de esquina al que llegó Victor Osimhen y remató de cabeza, antes de que el balón tocara en Albert Yilmaz y acabara en la red.

    Sin embargo, la alegría del conjunto turco no fue completa, ya que intervino la tecnología del videoarbitraje "VAR" para revisar la acción, se anuló el gol por fuera de juego y el Barcelona mantuvo la diferencia de un solo gol, dejando el duelo abierto a todas las posibilidades antes del final de la primera parte.

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    Cancelo devuelve al Barcelona al partido

    El Barcelona mantuvo sus intentos ofensivos en busca del gol del empate, hasta que Joao Cancelo logró devolver al conjunto catalán al partido en el minuto 43, después de aprovechar un pase de Dani Olmo y enviar el balón al fondo de las mallas de primera intención, dándole a los locales el empate en un momento clave antes del final de la primera parte.

    El gol de Cancelo le dio al Barcelona un gran impulso moral, después de que el equipo sufriera para llegar a la portería rival pese a dominar la posesión del balón, mientras que la anulación del segundo gol del Galatasaray supuso un punto de inflexión importante en el desarrollo de la primera mitad, que terminó con empate 1-1, de modo que el encuentro arrancaba de nuevo con el comienzo de la segunda parte.

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    Yamal, protagonista de la remontada catalana

    El Barcelona salió a la segunda parte con una intensa presión ofensiva y logró traducir su superioridad en el gol de la ventaja en el minuto 50, después de que Lamine Yamal enviara un magnífico centro al área, al que llegó Fermín López para desviarla de cabeza a la red y poner al conjunto catalán por delante 2-1 a los pocos minutos del inicio del periodo.

    El Barcelona no concedió a su rival un instante para tomar aire, ya que Yamal volvió a aparecer apenas 3 minutos después para ofrecer un destello técnico de gran calidad dentro del área, tras regatear a un defensa del Galatasaray antes de pasar el balón a Gordon, quien la envió a la red y firmó el tercer gol en el minuto 53, dejando al equipo turco ante la difícil tarea de regresar al partido.



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    Adeyemi cierra la goleada

    La superioridad culé se mantuvo hasta que el suplente Karim Adeyemi añadió el cuarto gol para el Barcelona en el minuto 66, tras un nuevo pase de Lamine Yamal que Gabriel Jesus no logró controlar, dejando que el balón llegara al jugador alemán, quien remató directamente al fondo de las mallas y confirmó la gran superioridad de los visitantes.

    Después del cuarto gol, el Barcelona siguió dominando la posesión y amenazó la portería del equipo turco con numerosas llegadas consecutivas, aunque no pudo ampliar su cuenta de goles. Además, el técnico alemán Hansi Flick realizó sus cambios con el objetivo de dar descanso a algunas de sus estrellas, una vez asegurado el resultado del partido.

    Por su parte, el Galatasaray desapareció por completo en la segunda mitad, después de que su presencia ofensiva se redujera y fuera incapaz de generar un peligro real sobre la portería del Barcelona. También sufrió en defensa ante la presión constante y la velocidad de los movimientos culés, por lo que se vio incapaz de detener los ataques sucesivos y acabó rindiéndose ante el torrente ofensivo del Barcelona.



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