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FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDAFP
Muhammad Zaki
Traducido por

VÍDEO: la joven promesa del Real Madrid Carlos Espi hace historia con España con una increíble exhibición de CINCO GOLES en una goleada por 13-0

C. Espi
Real Madrid
España U21
San Marino U21
San Marino U21 vs España U21
EURO U21 Qualification
España
Primera División

La joven promesa del Real Madrid Carlos Espi se ha dado a conocer en el escenario internacional con una actuación verdaderamente histórica con la selección española sub-21. El delantero, letal de cara a puerta, batió récords nacionales durante una despiadada goleada por 13-0 a San Marino, demostrando exactamente por qué está considerado como uno de los talentos más prometedores de la capital española.

  • Una noche de récord para España

    En apenas su segunda aparición y primera como titular a este nivel, el jugador de 21 años firmó una actuación ofensiva devastadora en el penúltimo partido de clasificación de España para el Europeo sub-21 de 2027. Se convirtió en el primer futbolista de la historia en marcar cinco goles en un solo partido con la selección española sub-21, inscribiendo de inmediato su nombre en los libros de récords nacionales.

    Además de su histórica cifra goleadora, el delantero también repartió dos asistencias para ayudar a dirigir la contundente goleada. Aunque hay que tener en cuenta las dificultades del rival, la tremenda eficacia de la actuación de Espi puso de relieve su extraordinario instinto dentro del área y su anticipación natural.


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  • Espi saborea un hito especial

    Tras hablar después de su hazaña de récord, el joven delantero expresó su satisfacción. «La verdad es que es una noche especial», declaró Espi al sitio web oficial de la RFEF. «Tenía muchas ganas de estar aquí, de ayudar al equipo, y estoy muy feliz».

    La joya del Real Madrid también arrojó luz sobre su planteamiento táctico ante una defensa de San Marino replegada. «Vinimos aquí motivados para ganar y peleamos hasta el final», añadió. «Sabíamos que íbamos a estar en el área, yo estaba preparado para cualquier rechace, cualquier momento, y ahí estuve».

    El atacante describió la reacción de sus compañeros como un motivo de «orgullo» y compartió el mérito con ellos, antes de dedicar el hito a su familia y amigos. El seleccionador de España sub-21, David Gordo, se mostró igualmente satisfecho con el impacto global de su delantero, al señalar que Espi respondió «marcando goles y ayudando también a sus compañeros a marcar».

    Esta histórica actuación internacional da continuidad a un impresionante estado de forma del joven jugador. Pese a haber sumado solo 26 minutos de juego en los ocho primeros partidos del Real Madrid esta temporada, ya ha demostrado ser decisivo a nivel de club.

    Sus intervenciones finales ante el Espanyol y el Elche aseguraron directamente cuatro puntos para el Real Madrid. Aunque se apoya en la intuición posicional más que en una técnica impecable, su capacidad para fijar a los defensores y castigar sin piedad los balones sueltos lo convierte en un recurso único para su entrenador.

    Nadie espera que el jugador de 21 años desplace a Kylian Mbappe del once inicial a corto plazo. Sin embargo, su eficacia incansable ofrece a Jose Mourinho una alternativa de enorme peligro cuando busca goles vitales en los minutos finales de los partidos.

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  • Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport

    Asegurar la clasificación europea

    Antes de regresar a la capital española, Espi y sus compañeros de la selección española sub-21 se enfrentarán a Rumanía para cerrar este parón internacional. El equipo buscará asegurar oficialmente su clasificación para el torneo del próximo año, que está previsto que organicen conjuntamente Albania y Serbia.

    Tras sus compromisos internacionales, el reto para el joven español es aprovechar al máximo sus limitadas oportunidades en el club. A medida que avance la temporada y se intensifique la acumulación de partidos, es probable que el Real Madrid necesite recurrir a su depredador del área para desatascar defensas férreas.