Tras hablar después de su hazaña de récord, el joven delantero expresó su satisfacción. «La verdad es que es una noche especial», declaró Espi al sitio web oficial de la RFEF. «Tenía muchas ganas de estar aquí, de ayudar al equipo, y estoy muy feliz».

La joya del Real Madrid también arrojó luz sobre su planteamiento táctico ante una defensa de San Marino replegada. «Vinimos aquí motivados para ganar y peleamos hasta el final», añadió. «Sabíamos que íbamos a estar en el área, yo estaba preparado para cualquier rechace, cualquier momento, y ahí estuve».

El atacante describió la reacción de sus compañeros como un motivo de «orgullo» y compartió el mérito con ellos, antes de dedicar el hito a su familia y amigos. El seleccionador de España sub-21, David Gordo, se mostró igualmente satisfecho con el impacto global de su delantero, al señalar que Espi respondió «marcando goles y ayudando también a sus compañeros a marcar».

Esta histórica actuación internacional da continuidad a un impresionante estado de forma del joven jugador. Pese a haber sumado solo 26 minutos de juego en los ocho primeros partidos del Real Madrid esta temporada, ya ha demostrado ser decisivo a nivel de club.

Sus intervenciones finales ante el Espanyol y el Elche aseguraron directamente cuatro puntos para el Real Madrid. Aunque se apoya en la intuición posicional más que en una técnica impecable, su capacidad para fijar a los defensores y castigar sin piedad los balones sueltos lo convierte en un recurso único para su entrenador.

Nadie espera que el jugador de 21 años desplace a Kylian Mbappe del once inicial a corto plazo. Sin embargo, su eficacia incansable ofrece a Jose Mourinho una alternativa de enorme peligro cuando busca goles vitales en los minutos finales de los partidos.