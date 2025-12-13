VIDEO: La gira de Lionel Messi en India se convierte en caos cuando fanáticos enfurecidos lanzan asientos y el organizador del evento es DETENIDO tras la aparición del astro argentino en Calcuta

La primera fecha de la gira de Messi por India terminó en caos ya que los fanáticos decepcionados se enfurecieron contra la percibida mala organización del evento. Se arrancaron y lanzaron asientos al campo del Estadio Salt Lake, con los asistentes indignados por la limitada oportunidad que se les dio para ver a su ídolo. Imágenes de video de la agencia de noticias ANI mostraron a fanáticos que habían saltado una valla para arrojar objetos al campo.

El principal organizador del evento, Satadru Dutta, ha sido detenido debido a la mala gestión tras el caos en el estadio, y la ministra principal del estado de Bengala Occidental, Mamata Banerjee, ha ordenado una investigación de alto nivel.

Messi está en India como parte de su 'GOAT Tour 2025', un evento de cuatro partes en el que se prevé que asista a conciertos, clínicas de fútbol juvenil, un torneo de pádel y lanzar iniciativas benéficas en fechas en Kolkata, Hyderabad, Mumbai y Nueva Delhi.