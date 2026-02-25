Getty Images Sport
VÍDEO: La estrella del Manchester United Amad Diallo nombra a los tres mejores jugadores del mundo en la actualidad y elige a los mejores de la historia de la Premier League
La élite del fútbol mundial
Cuando ESPN le pidió que nombrara a los tres mejores jugadores del mundo en la actualidad, las elecciones de Amad reflejaron un profundo aprecio por el talento y la brillantez técnica de La Liga. La joven estrella del United eligió a Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé como su trío favorito, pasando por alto a nombres consolidados de la Premier League en favor del talento explosivo que actualmente domina los escenarios español y francés.
Esta preferencia por los centros creativos de España y Francia sugiere que Amad se siente especialmente atraído por los regateadores «puros» que se lucen en situaciones de uno contra uno. Al omitir a pesos pesados como Erling Haaland o los maestros del mediocampo del Manchester City, ha puesto de manifiesto su preferencia personal por la estética y la naturaleza mercurial del juego.
El trío «eléctrico»: los extremos favoritos de Amad para ver
Las elecciones del joven jugador del United reflejan un profundo aprecio por el talento y la franqueza, rasgos que a menudo intenta reflejar en su propio juego bajo los brillantes focos del Teatro de los Sueños. Diallo nombra a Luis Díaz, del Bayern de Múnich, entre sus tres extremos favoritos, junto con Lamine Yamal y Vinicius Jr. La inclusión del exjugador del Liverpool junto al dominio consolidado de Vinicius, del Real Madrid, y el meteórico ascenso de Yamal, la sensación adolescente del Barcelona, pone de relieve la gran consideración que sus compañeros profesionales tienen del colombiano.
Homenaje a las leyendas y los iconos africanos
A continuación, la conversación derivó hacia el debate sobre los mejores jugadores de todos los tiempos en el contexto de la Premier League. Al repasar las leyendas que forjaron la reputación de la división, Amad identificó a Thierry Henry, Wayne Rooney y Cristiano Ronaldo como los tres mejores jugadores de la historia de la competición. Se trata de una selección que tiende un puente entre la época dorada del United y el periodo de los «Invencibles» del Arsenal, lo que refleja su respeto por el legado de la liga.
Como orgulloso marfileño, Amad también rindió homenaje a los pioneros del fútbol africano. En su lista de los tres mejores jugadores africanos de todos los tiempos figuran su legendario compatriota Didier Drogba, junto con Samuel Eto'o y Yaya Touré. Esta selección pone de relieve la inmensa influencia que estos iconos han tenido en la joven generación de talentos africanos que actualmente están dejando huella en Europa.
La vida en Carrington: el círculo íntimo de Amad
Más allá de sus gustos globales, Amad nos dio una idea de cómo es el vestuario del Manchester United. Cuando le preguntaron por sus amigos más cercanos en el club, mencionó a Leny Yoro, Bryan Mbeumo y Ayden Heaven.
Mientras Amad continúa su propio desarrollo en Old Trafford, es evidente que busca inspiración en los mejores del sector. Tras haber marcado dos goles y dado tres asistencias en 22 partidos en todas las competiciones esta temporada, el joven extremo está empezando a traducir esa inspiración en resultados tangibles sobre el terreno de juego. Queda por ver si podrá replicar por completo el impacto devastador de los jugadores que admira, pero su gusto por el talento, desde la herencia de Henry hasta la brillantez moderna de Díaz, sugiere que sabe exactamente lo que se necesita para alcanzar la cima de este deporte.
