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Lamine Yamal SpainGetty Images
Yosua Arya

Traducido por

VÍDEO: La estrella del Barcelona Lamine Yamal, visto con la camiseta de Colombia bailando con la estrella del reguetón Ryan Castro

L. Yamal
Barcelona
España
Primera División
World Cup

Lamine Yamal está aprovechando al máximo sus vacaciones de verano en Colombia tras la victoria de España en el Mundial. Se vio a la estrella del Barcelona luciendo la equipación de la selección colombiana mientras cantaba sobre el escenario junto a famosos artistas musicales y creadores de contenido en Medellín.

  • Yamal acapara el protagonismo en Medellín

    Recién coronado este verano como campeón del mundo con España, Yamal no ha perdido el tiempo durante sus vacaciones. El atacante del Barcelona ha sido visto viajando por Colombia y disfrutando de su descanso junto a destacados artistas sudamericanos e influencers digitales.

    El jueves, la sensación del Barcelona salió a las calles de Medellín para explorar el famoso barrio de la Comuna 13. Recorrió la zona junto al popular creador de contenido WestCOL, mientras vestía la camiseta oficial de la selección colombiana con sus colores amarillo, azul y rojo.

    Después, ambos asistieron a un concierto gratuito al aire libre ofrecido por el famoso cantante Ryan Castro. Yamal subió al escenario junto al artista musical, cantando y bailando al ritmo del popular tema de Castro, 'El Ritmo que nos une', durante una enérgica actuación.

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  • Turismo y reuniones institucionales de alto nivel

    El viaje de Yamal a Sudamérica también incluyó visitas a varios grandes enclaves administrativos y eventos culturales regionales. El internacional español se tomó un tiempo para explorar el rico patrimonio de la región durante su estancia en Antioquia.

    El delantero visitó el Centro Administrativo La Alpujarra, sede del gobierno del Departamento de Antioquia. Durante su visita a las instalaciones, posó para fotografías oficiales con el alcalde Federico Gutierrez antes de disfrutar más tarde del famoso festival Feria de las Flores, entre otras atracciones.

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  • FC Barcelona v RCD Espanyol de Barcelona - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    La pretemporada espera en Barcelona

    Con sus memorables vacaciones de verano en Colombia llegando a su fin, Yamal ya se prepara para regresar al fútbol europeo. El talentoso extremo pondrá fin a su viaje antes de afrontar una apretada agenda con su club.

    Está previsto que Yamal vuele de vuelta a España y se reincorpore al Barcelona el 12 de agosto para iniciar oficialmente la pretemporada. El gigante catalán dará la bienvenida de nuevo a su joven ganador del Mundial mientras prepara la próxima campaña.

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