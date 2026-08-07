VÍDEO: La estrella del Barcelona Lamine Yamal, visto con la camiseta de Colombia bailando con la estrella del reguetón Ryan Castro

Recién coronado este verano como campeón del mundo con España, Yamal no ha perdido el tiempo durante sus vacaciones. El atacante del Barcelona ha sido visto viajando por Colombia y disfrutando de su descanso junto a destacados artistas sudamericanos e influencers digitales.

El jueves, la sensación del Barcelona salió a las calles de Medellín para explorar el famoso barrio de la Comuna 13. Recorrió la zona junto al popular creador de contenido WestCOL, mientras vestía la camiseta oficial de la selección colombiana con sus colores amarillo, azul y rojo.

Después, ambos asistieron a un concierto gratuito al aire libre ofrecido por el famoso cantante Ryan Castro. Yamal subió al escenario junto al artista musical, cantando y bailando al ritmo del popular tema de Castro, 'El Ritmo que nos une', durante una enérgica actuación.