AFP
Traducido por
VÍDEO: La estrella del Arsenal Leah Williamson concede un penalti final «fortuito» mientras el Paris FC reacciona para sorprender al Arsenal en la Champions League
El Arsenal deja escapar una ventaja contundente en París
El Arsenal parecía encaminarse con comodidad hacia una victoria europea vital después de establecer una ventaja de dos goles al inicio de la segunda parte. Tras una racha complicada en la Women's Super League, el conjunto del norte de Londres daba la impresión de haber recuperado energías en la capital francesa. Alessia Russo abrió el marcador en el minuto 41, definiendo con contundencia desde la frontal del área tras una buena combinación con Georgia Stanway.
La inercia siguió claramente del lado del equipo visitante tras el descanso. Stanway, llegada este verano procedente del Bayern de Múnich, dobló la ventaja en el minuto 50 al aparecer sin marca en el área pequeña. La centrocampista mostró una gran serenidad para enviar al fondo de la red una volea y firmar así su primer gol con el club.
Mira el vídeo
Mateo desencadena un inesperado resurgir francés
El Paris FC se negó a dejarse intimidar por un rival de mayor prestigio y empezó a ejercer presión a medida que avanzaba la segunda parte. La remontada comenzó en el minuto 72, cuando la capitana Clara Mateo lideró un devastador contraataque, superó con claridad a la línea defensiva y, con sangre fría, regateó a la guardameta Misa antes de marcar a puerta vacía.
La tensión fue en aumento a medida que el equipo de Slegers se replegaba cada vez más en su propio campo, invitando a la presión del conjunto local. El Arsenal solo había logrado anteriormente una victoria en sus primeros cuatro partidos de liga, y esa falta de confianza empezó a hacerse evidente en su toma de decisiones.
- AFP
Williamson, implicada en un insólito incidente de penalti
Cuando solo quedaban tres minutos del tiempo reglamentario, el desastre golpeó al Arsenal de la forma más inesperada. Después de que el Arsenal recibiera un saque de puerta, Misa jugó un pase corto para Williamson. La capitana de Inglaterra, aparentemente creyendo que el balón aún no estaba en juego o con la intención de repetir ella misma el saque, se agachó y cogió el balón para recolocarlo. Sin embargo, la árbitra Iuliana Demetrescu ya había hecho sonar su silbato para reanudar el juego, por lo que a la colegiada no le quedó más remedio que señalar el punto de penalti por una insólita mano.
El error dejó atónitas a las jugadoras del Arsenal, que rodearon a la árbitra para protestar la decisión, pero la llamada se mantuvo. La suplente Maeline Mendy asumió la responsabilidad bajo una presión enorme y mantuvo la calma, enviando el penalti al fondo de la red junto al poste. El empate en los últimos minutos completó una remontada notable del Paris FC y dejó a las jugadoras del Arsenal en estado de shock.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias