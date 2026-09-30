El Arsenal parecía encaminarse con comodidad hacia una victoria europea vital después de establecer una ventaja de dos goles al inicio de la segunda parte. Tras una racha complicada en la Women's Super League, el conjunto del norte de Londres daba la impresión de haber recuperado energías en la capital francesa. Alessia Russo abrió el marcador en el minuto 41, definiendo con contundencia desde la frontal del área tras una buena combinación con Georgia Stanway.

La inercia siguió claramente del lado del equipo visitante tras el descanso. Stanway, llegada este verano procedente del Bayern de Múnich, dobló la ventaja en el minuto 50 al aparecer sin marca en el área pequeña. La centrocampista mostró una gran serenidad para enviar al fondo de la red una volea y firmar así su primer gol con el club.