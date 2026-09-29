AFP
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VÍDEO: la efusiva celebración de Zinedine Zidane en la banda después de que Michael Olise salvara a Francia ante Bélgica
Zizou pierde los nervios en la banda
Zidane demostró que su pasión por el juego sigue siendo tan intensa como siempre durante el último partido de Francia en la UEFA Nations League. Mientras Olise iniciaba una deslumbrante jugada individual para marcar el gol de la victoria en el minuto 88, se vio al seleccionador de Francia siguiendo frenéticamente los movimientos del jugador desde su zona técnica. La celebración dio un giro cómico cuando el ganador del Mundial de 1998 pateó con mucha fuerza un balón que estaba cerca del banquillo, rozando una lesión autoinfligida en pleno fervor del momento.
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Un momento de emoción sin filtros
Llevado puramente por el impulso, Zidane confesó con humor que apenas reconoció su propia reacción en el fragor del momento. Impulsado a golpear el balón en lo que reconoció con tono desenfadado que fue un gesto algo ridículo, acabó restando importancia al arrebato, sin preocuparse por su momentánea pérdida de compostura ante un momento tan espectacular.
Al reflexionar sobre su poco habitual estallido de emoción, Zidane admitió que se dejó llevar por completo por la calidad de la jugada. «¡De hecho, ni siquiera sé lo que hice! Lo que está claro es que acompañé la acción de Michael porque sentí que empezaba sus regates. E hizo una acción excepcional. Luego vi el balón, me vi obligado a golpearlo, a hacer un poco el ridículo, pero no importa», explicó el exentrenador del Real Madrid.
- Getty Images Sport
Francia toma el control del grupo
El resultado deja a Francia en una posición de mando antes de su duelo de alto perfil contra Italia el viernes. La victoria en Bélgica también tiene implicaciones importantes para la posición de Francia en la Nations League. Al asegurarse el triunfo, Francia ha pasado a liderar su grupo con seis puntos, lo que le sitúa en una posición fuerte para clasificarse para las fases finales de la competición. Mientras tanto, el conjunto belga, dirigido por Mark van Bommel, sufrió su primera derrota de la campaña y ahora se encuentra por detrás tanto de Francia como de Italia en la lucha por los primeros puestos de la tabla.
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