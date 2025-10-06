VIDEO: Kylian Mbappé arriesga la ira de los fanáticos del PSG al ser visto enloqueciendo en las gradas después de que su hermano Ethan anotara un gol de empate tardío para el Lille y realizara la famosa celebración contra su antiguo club

Mbappe ha vuelto a estar en red-hot form esta temporada, registrando 14 goles para Real en 10 juegos. Ayudó a devolverlos a la cima de La Liga el sábado cuando anotó en una victoria 3-1 sobre Villarreal.

Un día después estaba de regreso en su tierra natal para ver a su hermano Ethan enfrentarse contra el PSG. Nuno Mendes parecía haber puesto al equipo de Luis Enrique en camino a obtener tres puntos en ese encuentro, pero hubo un aguijón tardío en la cola.