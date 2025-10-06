VIDEO: Kylian Mbappé arriesga la ira de los fanáticos del PSG al ser visto enloqueciendo en las gradas después de que su hermano Ethan anotara un gol de empate tardío para el Lille y realizara la famosa celebración contra su antiguo club
La cifra récord de goles de Mbappé para el PSG
El ganador de la Copa del Mundo, Mbappé es el máximo goleador de todos los tiempos del PSG, habiendo marcado para ellos en 235 ocasiones a través de 264 apariciones. Pasó seis años en el Parque de los Príncipes - ganando el título de la Ligue 1 en cada uno de ellos - pero se fue a España como agente libre en el verano de 2024.
Mira a Mbappé celebrar el gol anotado contra el PSG
Mbappé regresó a Francia para ver a su hermano en acción.
Mbappe ha vuelto a estar en red-hot form esta temporada, registrando 14 goles para Real en 10 juegos. Ayudó a devolverlos a la cima de La Liga el sábado cuando anotó en una victoria 3-1 sobre Villarreal.
Un día después estaba de regreso en su tierra natal para ver a su hermano Ethan enfrentarse contra el PSG. Nuno Mendes parecía haber puesto al equipo de Luis Enrique en camino a obtener tres puntos en ese encuentro, pero hubo un aguijón tardío en la cola.
- Getty
La celebración icónica de Mbappé realizada por su hermano.
Mbappé junior, quien tiene 18 años de edad, anotó en el minuto 85 para conseguir que el Lille compartiera los puntos en un empate 1-1. Mostró una impresionante compostura al tomar posesión justo dentro del área de penal, moviendo el balón hacia su pie izquierdo y disparando hacia la esquina inferior. Kylian fue captado en cámara celebrando en las gradas.
Ethan, consciente de que su hermano estaba en la multitud, hizo la icónica pose de brazos cruzados de Kylian después de marcar. Ahora tiene dos goles a su nombre esta temporada, habiendo abierto su cuenta a nivel senior contra Toulouse en septiembre.
Ambos hermanos Mbappé dejaron el PSG en el verano de 2024.
El menor de los delanteros Mbappé rompió sus propios lazos con el PSG en el mismo verano que su hermano. Kylian ha sugerido anteriormente que habría permanecido en París si el vínculo familiar no se hubiera roto.