Mbappé debutó con el primer equipo del Mónaco con solo 16 años y pronto se consolidó como uno de los jóvenes talentos más prometedores de Europa. Su gran salto se produjo durante la temporada 2016-17, cuando desempeñó un papel protagonista en la campaña del Mónaco que le llevó a ganar la Ligue 1 y a alcanzar las semifinales de la Liga de Campeones de la UEFA.

Desde entonces, Mbappé ha logrado un éxito extraordinario tanto con su club como con su selección. El delantero ha ganado múltiples trofeos nacionales y desempeñó un papel clave en el triunfo de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2018, consolidando su lugar entre la élite del fútbol.

Si bien el vídeo viral muestra a un joven jugador celebrando como su ídolo, también captura la etapa inicial de un viaje que acabaría convirtiendo a Mbappé en una de las estrellas más destacadas del fútbol moderno.