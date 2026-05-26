La final a cuatro en el O2 de Londres fue el marco ideal para el brillo de los debutantes. Olajide Olatunji, conocido como KSI, vio cómo su equipo cumplía las expectativas en su primera temporada. Las imágenes de los jugadores empapando a su fundador reflejaron la pura alegría del momento. Para celebrarlo, la cuenta oficial de Instagram de la Baller League UK publicó una foto de KSI mordiendo su medalla con el texto: «Los campeones de la Baller League están en su mejor momento». Un merecido homenaje a un equipo que ha dominado la competición.







