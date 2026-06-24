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England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Vídeo: Kane deja a todos boquiabiertos... ¿Ha cumplido el «mago» de Ghana su promesa?

Inglaterra vs Ghana
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El capitán de Inglaterra tropieza en el momento decisivo

A dos días del partido, el mago ghanés Nana Kwaku Bonsam advirtió: «Estoy trabajando en Harry Kane». El martes, Ghana empató 0-0 con Inglaterra pese a la presión de Kane y el dominio de Tuchel.

Bonsam, conocido como «el demonio del miércoles», admitió haber usado sus poderes para frenar al capitán inglés en el partido del Grupo 12 del Mundial 2026.

  • Un objetivo diferente... «Ya he demostrado mi valía antes»

    Esta vez el reto era distinto y atraía a la prensa internacional. Kane llegaba en plena forma tras su doblete en la victoria 4-2 sobre Croacia y a un gol de superar a Gary Lineker como el inglés con más tantos en Mundiales.

    Bonsam declaró al *Daily Star*: «Me centro en Harry Kane. Ya he demostrado lo que puedo hacer para detenerlo. No le deseo una lesión grave, solo que deje de influir en el partido de mi selección».

    Inglaterra dominó con un 79 % de posesión, pero la defensa ghanesa se mantuvo firme e impenetrable.

    • Anuncios

  • Ronaldo le deja en evidencia: los astrólogos mienten, aunque acierten.

    No es la primera vez que aparece: el mismo «mago» aseguró que Cristiano Ronaldo se lesionaría la rodilla en el Mundial 2014, antes del partido contra Ghana, Sin embargo, su magia no bastó para romper el “halo” de Ronaldo, quien marcó el 2-1, mientras que John Boye, defensa de las Estrellas Negras, anotó en propia puerta... ¡quizá por el efecto contrario del brujo!

  • Conmoción general... ¡Ken desperdicia la oportunidad más fácil!

    En el minuto 87, un cabezazo de Nico O’Reilly golpeó el larguero y el balón quedó frente a Kane con la portería vacía; sin embargo, el delantero lo envió por encima del travesaño, provocando estupor general.

    Kane admitió: «Esperaba el rebote y llegó, pero no lo controlé. Así es el fútbol».

    En el descuento, Johei cabeceó al borde del gol, aunque un rival lo evitó bajo palos. El 0-0 final decepcionó a todos.

    Con este resultado, Inglaterra alcanzó su decimotercer 0-0 en Mundiales, marca que supera a cualquier otra selección, pues Brasil, segunda en la lista, solo tiene nueve.

    Ghana, por su parte, se marchó de Boston con un valioso punto que casi le asegura su pase a los dieciseisavos de final por primera vez desde 2010, si logra dar la sorpresa ante Croacia. En cuanto a Bonsam, aún no ha hecho ninguna declaración al respecto.

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