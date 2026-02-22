Traducido por
VÍDEO: Kalvin Phillips, el jugador olvidado del Manchester City, expulsado por una entrada impactante en el derbi de Steel City
Phillips ficha por sorpresa por el Sheffield United
Phillips causó sorpresa este invierno al cambiar el Manchester City por el Sheffield United, equipo de la Championship. El centrocampista dio este paso con el objetivo de tener más minutos de juego, tras haber tenido dificultades para ellos durante su etapa en el equipo de Pep Guardiola. Phillips debutó como titular con su nuevo club contra el Portsmouth en la última jornada y volvió a formar parte del once inicial en el derbi de Steel City. Sin embargo, el cedido por el City solo duró 49 minutos, tras recibir una tarjeta roja directa por una entrada antirreglamentaria.
Mira cómo expulsan a Phillips en el derbi.
Por qué Phillips fichó por el Sheffield United
Antes del partido, Phillips había dejado claro lo ansioso que estaba por retomar su carrera. En declaraciones a Sky Sports, afirmó: «Quiero jugar tantos partidos como sea posible. Si hubiera fichado por un equipo de la Premier League, quizá me habría costado más entrar en el equipo y además tienen menos partidos. Prefiero meterme de lleno que ir poco a poco. Chris (Wilder) se ha portado muy bien conmigo, me pregunta cómo me siento y se asegura de que, si hay algo que me molesta o me incomoda físicamente, él está ahí para preguntarme. Lo estoy disfrutando mucho desde que llegué aquí.
Curiosamente, fue a principios de diciembre cuando estaba pensando en salir cedido. Pat me envió un mensaje de texto y me dijo que Chris le había pedido que me escribiera para ver qué me parecía venir aquí a jugar algunos partidos. Al principio no estaba seguro, pero cuanto más lo pensaba, más me decía: «¿por qué no?». Hablé con Pat y, para ser sincero, apenas hablé con Chris. Simplemente tomé una decisión, hablé con mi agente y le dije que prefería ir al Sheffield United antes que a cualquier otro sitio. Siempre he admirado la forma de gestionar de Chris y las historias que he oído sobre él. Me pareció que era la opción perfecta».
- Getty Images Sport
¿Qué viene después?
Phillips ahora se enfrentará a más tiempo fuera del campo debido a su tarjeta roja contra el Sheffield Wednesday, lo que supondrá un nuevo golpe para el centrocampista. El jugador de 30 años pasará el resto de la temporada con los Blades y luego regresará al Manchester City, donde tiene contrato hasta 2028.