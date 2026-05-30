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Khaled Mahmoud

Traducido por

VÍDEO: Kai Havertz adelanta al Arsenal y, con un gol tempranero ante el PSG, se une a Cristiano Ronaldo en un selecto club de la final de la Liga de Campeones

K. Havertz
Arsenal
Paris Saint-Germain vs Arsenal
Paris Saint-Germain
Liga de Campeones
C. Ronaldo
Mario Mandžukić
Al Nasr FC
1ª División

El Arsenal soñaba con su primer título de la Liga de Campeones y empezó con buen pie en Budapest: Kai Havertz marcó temprano al París Saint-Germain. El alemán, recordado por su gol decisivo con el Chelsea en la final de 2021, vuelve a hacer historia en Europa.

  • Havertz se une a la élite en Budapest

    Havertz confirmó su condición de especialista en finales al abrir el marcador para el Arsenal en el minuto 5 de la final de la Liga de Campeones contra el PSG. El delantero alemán se escapó por la izquierda, entró al área sin marca y colocó el balón en el ángulo superior.

    Al anotar en el Puskás Arena, se convirtió en el tercer jugador en marcar en una final con dos equipos distintos, tras Cristiano Ronaldo (Manchester United y Real Madrid) y Mario Mandžukić (Bayern Múnich y Juventus).

    El alemán, que ya había marcado el gol decisivo para el Chelsea ante el Manchester City en la final de 2021, puso al equipo de Mikel Arteta en ventaja temprana frente al conjunto de Luis Enrique, mientras el Arsenal busca su primer título continental y completa un doblete histórico tras ganar la Premier League.

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  • Los elogios de Enrique y la historia favorecen al Arsenal.

    Enrique, que aspira a su tercer título de la Liga de Campeones como entrenador, elogió el progreso del Arsenal antes del partido. «No me sorprende; este año han sido el mejor y más regular equipo de la Premier League y se merecen ganarla pese a la presión del Manchester City». Arteta lleva allí seis años y medio, así que conoce el equipo al dedillo».

    Además, la estadística favorece al Arsenal: los últimos 11 equipos que marcaron el primer gol en una final de la Liga de Campeones acabaron ganando el título. El último que falló fue el Atlético de Madrid en 2014, que perdió 4-1 contra el Real Madrid.


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    Los Gunners buscan hacer historia frente al actual campeón

    Es la segunda final de la Liga de Campeones del Arsenal, tras perder 2-1 con el Barcelona en 2006, cuando también se adelantó en el marcador. El París Saint-Germain, vigente campeón, busca revalidar el título tras ganar 5-0 al Inter en la final pasada.