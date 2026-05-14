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Red Bull New York v Columbus CrewGetty Images Sport

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VÍDEO: Julian Hall, del New York Red Bulls, se convierte en el jugador más joven de la historia de la MLS en marcar un hat-trick

Nueva York Red Bulls vs Columbus Crew
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J. Hall

Julian Hall, canterano del Red Bull New York, se convirtió en el jugador más joven de la MLS en marcar un hat-trick: 18 años y 50 días, superando el récord de Ricardo Pepi (18 años y 196 días). Hall ya suma nueve goles y dos asistencias esta temporada y se erige como uno de los puntos fuertes de unos Red Bulls que han renacido bajo la dirección de su primer entrenador, Michael Bradley.

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    Haciendo historia

    Hall abrió el marcador en el minuto 7 contra el Columbus Crew. En el 40 volvió a marcar desde cerca para poner al New York por delante, y en el 78 completó su hat-trick al aprovechar un rebote tras un corner para anotar el que acabaría siendo el gol de la victoria.

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    Echa un vistazo a los tres goles aquí.

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    La trayectoria de Hall en el Red Bulls

    Antes de esta temporada, Hall había marcado tres goles en 38 partidos entre 2023 y 2025. Esta temporada ya ha triplicado esa cifra.

  • ¿Y ahora qué?

    A Hall y al New York Red Bulls les quedan dos partidos antes del Mundial: contra el New York City FC el 16 de mayo y ante el Sporting KC el 23 de mayo.

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