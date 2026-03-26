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VÍDEO: «¿Juega con Gales?» - Craig Bellamy zanja la pregunta de un periodista sobre Mohamed Salah en un momento incómodo de la rueda de prensa
Bellamy se mantiene firme en Cardiff
El entrenador de los Dragones demostró que no ha perdido ni un ápice de su característico temperamento mientras preparaba a su equipo para la decisiva semifinal de la repesca de clasificación para el Mundial contra Bosnia y Herzegovina. Durante la rueda de prensa del miércoles, lo que debería haber sido una habitual presentación táctica dio un giro inesperado hacia los rumores de fichajes de la Premier League.
Con el mundo del fútbol aún conmocionado por la confirmación oficial de que Salah dejará el Liverpool al final de la temporada 2025-26, un periodista intentó sondear la opinión de Bellamy sobre el legado del egipcio en Anfield. Sin embargo, el exdelantero de los Reds no estaba dispuesto a entrar en el tema y protegió la santidad de su concentración con una contundente réplica.
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Un momento incómodo antes de la decisiva eliminatoria
Cuando el periodista empezó a explicar la magnitud de la noticia, señalando que no todos los días un jugador de la talla de Salah anuncia su marcha, Bellamy no esperó a que llegara el remate. Inmediatamente intervino con una pregunta incisiva: «¿Va a jugar mañana con Gales?».
A continuación, Bellamy pasó a zanjar el tema por completo, aunque sí reconoció brevemente el talento del extremo antes de volver a centrarse en el tema que nos ocupa. «Hablaremos de él otro día», añadió Bellamy. «A quien, por cierto, admiro mucho; ya le haré justicia en otra ocasión. ¿Juega con Bosnia o con Gales? No, así que por ahora dejaremos de lado a Mo Salah».
- Getty Images Sport
¿Y ahora qué?
Gales llega a esta crucial semifinal de la repesca del Mundial tras encadenar dos victorias consecutivas: 1-0 contra Liechtenstein y 7-1 contra Macedonia del Norte. Su objetivo es asegurarse una plaza en el gran torneo que se celebrará en Norteamérica, mientras que Italia e Irlanda del Norte se enfrentarán en la otra semifinal.