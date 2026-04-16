VÍDEO: Jude Bellingham se une a sus enfadados compañeros del Real Madrid al perseguir al árbitro tras perder contra el Bayern en la Liga de Campeones

El partido cambió por la indisciplina visitante. Eduardo Camavinga, ya bajo lupa por su rendimiento esta temporada, entró en el minuto 62 y tuvo una noche para olvidar. Tras recibir una amarilla por falta a Jamal Musiala, el francés se negó a devolver el balón a Joshua Kimmich ocho minutos después, lo que le costó una segunda amonestación por pérdida de tiempo. La expulsión dejó al Madrid con diez hombres en el momento clave. La inferioridad numérica fue letal: el local apretó y, en los últimos minutos, los goles de Luis Díaz y Olise voltearon la eliminatoria.