VÍDEO: Jude Bellingham protagoniza el increíble tifo del Birmingham inspirado en «Peaky Blinders»

Aunque algunos valoraron el esfuerzo artístico, la reacción en las redes sociales distó mucho de ser unánime.

Muchos aficionados que respondieron a la publicación de Birmingham no tardaron en calificar la iniciativa de «vergonzosa» o «patética», sobre todo por el marcado protagonismo de la marca en el anuncio digital. A pesar de la polémica, la estrella del Real Madrid Bellingham compartió el tifo en su cuenta personal de Instagram.