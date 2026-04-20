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VÍDEO: «¡Judas!» - Gabriel Jesús se enfrenta a aficionados del Manchester City tras ser insultado durante el calentamiento
Jesús responde a las burlas sobre «Judas»
Jesús, que nunca rehúye una confrontación, interrumpió su calentamiento para responder a un aficionado. En un video que se hizo viral se escucha al jugador de 29 años recordarle sus cinco exitosos años en el Manchester City. El delantero le respondió: «Yo gané 11 títulos aquí», y siguió con sus preparativos. En realidad conquistó 10 trofeos —cuatro de ellos en la Premier League—, pero su mensaje fue claro: cree que su trayectoria merece más respeto.
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La tensión en el Etihad llega a su punto álgido en el duelo por el título
El incidente con Jesús fue un episodio menor en un partido clave que cambió la lucha por la Premier. Antes del inicio, la afición del City burló a Arsenal vendiendo botellas con motivos del equipo londinense. Sobre el campo, el Manchester City dominó y se adelantó con un gol de Rayan Cherki en el minuto 16. Gianluigi Donnarumma cedió el empate al Arsenal al despejar el balón contra Kai Havertz, su primer tanto liguero desde febrero de 2025. Pero Erling Haaland sentenció el partido al girarse y rematar un centro de Nico O'Reilly.
- Getty Images Sport
La lucha por el título se traslada a Manchester
La derrota de Jesús y el Arsenal complica sus aspiraciones de título. La victoria deja al equipo de Guardiola a tres puntos, con un partido menos y mejor diferencia de goles, por lo que la dinámica le favorece. El City puede igualar al líder el miércoles si gana en Burnley.