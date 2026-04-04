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VÍDEO: Josh Sargent marca su primer gol en la MLS y da una asistencia en la victoria del FC Toronto sobre el Colorado Rapids
Sargent marca un gol muy necesario
El estadounidense había tenido algunas dificultades en Toronto tras su fichaje millonario procedente del Norwich. Tuvo un debut complicado y no logró destacar en su segunda aparición.
Pero el sábado por la tarde se mostró mucho más letal. Tras una primera parte discreta, Sargent cobró vida en la segunda. Asistió a Richie Laryea para que este recortara distancias en el minuto 65. Y luego, tras la expulsión del segundo jugador del Rapids en el partido, Sargent anotó el gol de la victoria con un remate de cabeza impecable.
Toronto está en racha
El equipo canadiense siguió con su buena racha. Apostaron fuerte por Sargent y renovaron su plantilla tras dos temporadas consecutivas decepcionantes. Y las primeras señales son positivas. Ahora ocupan el cuarto puesto de la Conferencia Este y llevan cuatro partidos sin conocer la derrota.
¿Esperanzas para la selección masculina de fútbol de Estados Unidos?
No está del todo claro qué supone esto para las esperanzas de Sargent de entrar en la selección estadounidense. El delantero aún no ha logrado impresionar a Mauricio Pochettino y, con el Mundial a la vuelta de la esquina, parece que se queda fuera de los planes.
El verano pasado quedó fuera de la convocatoria para la Copa Oro, y Pochettino alegó «razones futbolísticas» para justificar su exclusión.
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¿Qué le depara el futuro a Toronto?
A partir de ahora, el Toronto entra en una racha de partidos que puede ganar. La semana que viene se enfrentará al Cincinnati, que está pasando por un mal momento, antes de medirse primero al Austin y luego al Philadelphia Union. Es muy probable que Sargent encabece la delantera en esos partidos.