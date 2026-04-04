VÍDEO: Josh Sargent marca su primer gol en la MLS y da una asistencia en la victoria del FC Toronto sobre el Colorado Rapids

El estadounidense había tenido algunas dificultades en Toronto tras su fichaje millonario procedente del Norwich. Tuvo un debut complicado y no logró destacar en su segunda aparición.

Pero el sábado por la tarde se mostró mucho más letal. Tras una primera parte discreta, Sargent cobró vida en la segunda. Asistió a Richie Laryea para que este recortara distancias en el minuto 65. Y luego, tras la expulsión del segundo jugador del Rapids en el partido, Sargent anotó el gol de la victoria con un remate de cabeza impecable.







